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Taşkına neden olan dere temizlendi

MANİSA HABERLERİ  | 16.12.2020 15:35 | Son Güncelleme

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı’nın Kayışlar Mahallesi’nde taşkın sorunlarına neden olan 2 kilometrelik dere temizlik çalışmasını tamamlandı.Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere taşkınlarından kaynaklı meydana gelen her türlü zararı önlemek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Taşkına neden olan dere temizlendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı’nın Kayışlar Mahallesi’nde taşkın sorunlarına neden olan 2 kilometrelik dere temizlik çalışmasını tamamlandı.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere taşkınlarından kaynaklı meydana gelen her türlü zararı önlemek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. MASKİ bu kapsamda, Saruhanlı ilçesine bağlı Kayışlar Mahallesi’nde taşkınlara neden olan derede temizlik çalışmasını tamamladı. MASKİ ekipleri tarafından bölgede yapılan çalışmada 2 kilometrelik dere yatağı temizlenerek aşırı yağışlarda yaşanabilecek taşkınların da önüne geçilmiş oldu. Kayışlar Mahalle Muhtarı Baki Ulu, “Mahallemizde bulunan dere yatağında geçtiğimiz yıllarda taşkın problemi yaşıyorduk. Sağ olsunlar MASKİ ekipleri önceki yıllarda temizlik çalışmalarını titizlikle yürüterek taşkının önüne geçti. Bu yıl da başlattıkları çalışmaların devamını getirerek kış ayı için önlemimizi aldık. MASKİ’nin hizmetleri sayesinde birçok sıkıntıdan kurtulduk. Hizmetler noktasında mahallemize göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Taşkına neden olan dere temizlendi

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