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  4. Taşköprü Belediyesi Aşevi törenle hizmete açıldı

Taşköprü Belediyesi Aşevi törenle hizmete açıldı

KASTAMONU HABERLERİ  | 03.01.2020 19:24 | Son Güncelleme

Taşköprü Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Aşevi’nin resmi açılışı yoğun katılımla gerçekleşti.Taşköprü’de Tekke Camisi bahçesinde bulunan binada hizmete başlayan Taşköprü Belediyesi Aşevi’nin resmi açılışına Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, Taşköprü Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Tarık Ziya Çağılcı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Güven, önceki dönem MHP Kastamonu Milletvekili Emin Çınar, MHP İlçe Başkanı Mustafa Arabacı, İyi Parti İlçe Başkanı Hüseyin Özmen, kurum amirleri, Belediye Meclis Üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.Ku’ran-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, “Bizler ki ‘komşusu açken, tok yatan bizden değildir’ buyrulan bir dinin mensubu olarak daha göreve gelmeden yaptığımız ziyaretlerde gördük ki birçok yerde olduğu gibi ilçemizde de maalesef yeterli gelir düzeyi olmayıp, evinde aş kaynatamayan ocaklarımız var.

Taşköprü Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Aşevi’nin resmi açılışı yoğun katılımla gerçekleşti.
Taşköprü’de Tekke Camisi bahçesinde bulunan binada hizmete başlayan Taşköprü Belediyesi Aşevi’nin resmi açılışına Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, Taşköprü Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Tarık Ziya Çağılcı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Güven, önceki dönem MHP Kastamonu Milletvekili Emin Çınar, MHP İlçe Başkanı Mustafa Arabacı, İyi Parti İlçe Başkanı Hüseyin Özmen, kurum amirleri, Belediye Meclis Üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Ku’ran-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, “Bizler ki ‘komşusu açken, tok yatan bizden değildir’ buyrulan bir dinin mensubu olarak daha göreve gelmeden yaptığımız ziyaretlerde gördük ki birçok yerde olduğu gibi ilçemizde de maalesef yeterli gelir düzeyi olmayıp, evinde aş kaynatamayan ocaklarımız var. Bunun önüne geçmek için göreve gelir gelmez üzerinde titizlikle çalışmaya başladığımız aşevimizi bugün hepbirlikte açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şükürler olsun biliyoruz ki, bundan sonra Taşköprü’de evine sıcak yemek girmeyen kimse kalmayacak” dedi.
Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet te, “Gerek Selçuklu gerek Osmanlı dönemlerinde, yoksul kesim içerisinde kalan vatandaşlarımız için önemli bir görev üstlenilerek Aşevi yapılmıştır. Bizde bu vesile ile Belediyemizin Aşevine katkı vererek hizmet etmesi için açılışını gerçekleştireceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ise, “Böylesine hayırlı bir yerin açılışında bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Sevgili başkanımla 1 yıl önce yola çıktığımızda, hizmet için çıktık. 35 sene sonra il belediye başkanı olarak böyle hayırlı bir hizmetin açılışında bulunmanın onurunu yaşıyorum. Ne kadar şükretsek az, inşallah daha hayırlı hizmetleri yapmakta bizlere nasip olur. Bizimde benzer 3 ayrı yerde Aşevi projemiz vardı. İnşallah bizde çok kısa süre içerisinde hizmete kavuşturacağız” diye konuştu.
İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Dursun Yoldaş’ın yaptığı dua ve kurban kesimin ardından protokol üyelerinin kurdeleyi kesmesinin ardından, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ve Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, kendi elleri ile misafirlere pilav ikram etti.
Programın ardından Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Tarık Ziya Çağılcı, önceki dönem MHP Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Arabacı, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal’ı makamında ziyaret etti.
Şuan yaklaşık 100 kişiye günlük 2 öğün yemek veren Taşköprü Belediyesi Aşevi’nin, toplamda ise yaklaşık 350 kişi kapasitesi bulunuyor.

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