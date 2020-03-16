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Taşköprü Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

KASTAMONU HABERLERİ  | 16.03.2020 13:41 | Son Güncelleme

Taşköprü’de dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Taşköprü’de dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda ilçede bulunan kamu kurumları, okul ve servisler gibi her yer belediye ekiplerince dezenfekte ediliyor.
Taşköprü Belediyesi, yeni tip Korona Virüs tedbirleri kapsamında ilçede dezenfekte çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Taşköprü Belediyesi ekiplerince ilçede bulunan kamu kurumları ve okullar, okul servisleri, halk otobüsleri gibi her türlü alanlar dezenfekte ediliyor. Belediye ekipleri, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı korozif, kanserojen ve genlere zarar vermeyen, cildi, gözleri tahrip etmeyen maddelerle, özel giysisi, maskesi ve eldiveni giyerek püskürtme cihazıyla dezenfekte ediyor.
Belediye ekiplerinin sürdürdüğü çalışmaları yerinde incelemeyen Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, “Küresel boyutta tehlike oluşturan Korona Virüs önlemleri kapsamında Taşköprü Belediye Başkanlığınca toplu kullanım alanları, Belediye hizmet binaları, Belediye toplu taşıma araçları, Taşköprü Belediyesi Otogar, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Özel İdare Binası, İlçe Gençlik Spor Kapalı Yüzme Havuzu Bahçesi ve Taşköprü Spor Kullanım alanları profesyonel ekiplerce dezenfekte edildi. Taşköprü Cumhuriyet Meydanı dezenfektanlarla temizlendi. Halkımızın sağlıklı bir ortamda hayatına devam edebilmesi için dezenfekte işlemlerimizi sürdüreceğiz. Okul ve Camiler gibi toplu kullanım alanlarını hafta içinde dezenfekte ederek çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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