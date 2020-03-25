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Taşköprü Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

KASTAMONU HABERLERİ  | 25.03.2020 14:24 | Son Güncelleme

Taşköprü’de dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Taşköprü’de dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda ilçede bulunan camilerde dezenfekte çalışmaları devam ederken, bir yandan da sokak ve caddeler itfaiye ekiplerince yıkanıyor.
Taşköprü Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede dezenfekte çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Taşköprü Belediyesi ekiplerince ilçede bulunan kamu kurumları ve okullar, okul servisleri, halk otobüsleri gibi her türlü alanlar dezenfekte ediliyor. Ayrıca belediye ekipleri, camilerde de dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Bunun yanı sıra Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri de, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar ile cadde ve sokaklarda yıkama çalışmalarını devam ettiriyor.
Belediye ekipleri, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı korozif, kanserojen ve genlere zarar vermeyen, cildi, gözleri tahrip etmeyen maddelerle, özel giysisi, maskesi ve eldiveni giyerek püskürtme cihazıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı tüm noktaları dezenfekte ediyor.
İlçede bulunan camilerde dezenfekte ve temizlik çalışmalarının devam ettiğini belirten Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, “İlçe merkezimizde bulunan tüm camilerde Belediyemiz görevli personelince dezenfekte ve temizlik işlemleri gerçekleştiriliyor. Bu karanlık günleri atlatıp en kısa zamanda camilerimizin cemaat’i ile buluşmasını Cenabı Allah’tan diliyorum” dedi.
İtfaiye ekiplerince cadde ve sokaklarında yıkandığını belirten Başkan Çatal, “Küresel boyutta tehlike oluşturan korona virüs önlemleri kapsamında Taşköprü Belediye Başkanlığınca toplu kullanım alanlarının hepsini, vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktaları, kamu kurumlarını, spor salonlarını dezenfekte etmeye devam ediyor. Halkımızın sağlıklı bir ortamda hayatına devam edebilmesi için dezenfekte işlemlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

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