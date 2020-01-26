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Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri, 19 ev yangınına müdahale etti

KASTAMONU HABERLERİ  | 26.01.2020 16:07 | Son Güncelleme

Taşköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2019 yılı içerisinde 19 adet ev yangınına müdahale etti.Taşköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “2019 yılı faaliyetlerimiz kapsamında kendi canlarını başkalarını kurtarmak için riske atarak görev yapan ekiplerimiz 365 gün 24 saat vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.

Taşköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2019 yılı içerisinde 19 adet ev yangınına müdahale etti.
Taşköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “2019 yılı faaliyetlerimiz kapsamında kendi canlarını başkalarını kurtarmak için riske atarak görev yapan ekiplerimiz 365 gün 24 saat vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. 2019 yılında 19 adet bina yangını 5 adet sıkışmalı trafik kazası, 25 adet kurtarma olayı, 8 adet orman yangını, 42 adet ot çöp ve baca yangını, 3 adet diğer yangınlar ve 3 adet su tahliyesi olaylarına müdahale edildi. İlaveten 17 adet resmi kurum bacası yangın güvenliği açısından temizlenmesi,11 adet şahıs bacası yangın güvenliği açısından temizlenmesi,15 adet resmi ve özel kurumlara eğitim amaçlı tatbikat gerçekleştirilmiştir. Toplam itfaiye müdürlüğümüz 2019 yılı içinde 148 itfaiye olaya müdahale etmiştir” denildi.

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