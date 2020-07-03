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Taşköprü Belediyesi ücretsiz internet hizmeti başlattı

KASTAMONU HABERLERİ  | 03.07.2020 14:29 | Son Güncelleme

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, seçim döneminde verdiği vaatlerden birini daha hayata geçirerek Cumhuriyet Meydanında ücretsiz “WİFİ” hizmetini başlattı.Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal’ın seçim vaatleri arasında yer alan ücretsiz "WİFİ" projesi hayata geçirildi.

Taşköprü Belediyesi ücretsiz internet hizmeti başlattı

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, seçim döneminde verdiği vaatlerden birini daha hayata geçirerek Cumhuriyet Meydanında ücretsiz “WİFİ” hizmetini başlattı.
Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal’ın seçim vaatleri arasında yer alan ücretsiz "WİFİ" projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda, Taşköprü Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanına ücretsiz “WİFİ”, vatandaşların hizmetine sunuldu. Taşköprü Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, “Artık İnternet kotamı bitirdim diye telaşa kapılmanıza gerek kalmadı! Taşköprü Belediye Başkanlığı olarak size sunduğumuz ücretsiz ‘WiFi’ hizmetimizden faydalanabilirsiniz. Belediyemiz ekiplerince ilçe merkezimizde bulunan Cumhuriyet Meydanı alanında ücretsiz internet hizmetini başlattık. Taşköprü Belediye Başkanlığı olarak sevdikleriniz ile iletişiminiz hiç kopmasın diye çalışıyoruz. Verdiğimiz sözleri bugün olduğu gibi bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Taşköprü Belediyesi ücretsiz internet hizmeti başlattı

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