YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Taşköprü Belediyesinden ihtiyaç sahibi vatandaşlar için gıda kolisi kampanyası

Taşköprü Belediyesinden ihtiyaç sahibi vatandaşlar için gıda kolisi kampanyası

KASTAMONU HABERLERİ  | 08.04.2020 16:13 | Son Güncelleme

Taşköprü Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Gıda Kolisi Yardım Kampanyası başlattı.Taşköprü Belediyesi, ülkenin ve dünyanın yaşadığı bu zor günlerde gündelik ve sigortalı olarak çalışıp ta korona virüs tehdidi nedeniyle işyerlerinin kapanması ile işsiz kalan evine ekmek götürmekte zorluk çeken vatandaşlara bir nebzede olsa destek olabilmek için Gıda Kolisi Yardım Kampanyası başlattı.

Taşköprü Belediyesinden ihtiyaç sahibi vatandaşlar için gıda kolisi kampanyası

Taşköprü Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Gıda Kolisi Yardım Kampanyası başlattı.
Taşköprü Belediyesi, ülkenin ve dünyanın yaşadığı bu zor günlerde gündelik ve sigortalı olarak çalışıp ta korona virüs tehdidi nedeniyle işyerlerinin kapanması ile işsiz kalan evine ekmek götürmekte zorluk çeken vatandaşlara bir nebzede olsa destek olabilmek için Gıda Kolisi Yardım Kampanyası başlattı. Valilik izinli başlatılan kampanyaya duyurulmasının ardından Taşköprülü hayırsever vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.
Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, “Ülkemizin ve dünyamızın içinde bulunduğu Kovid-19 tehdidi nedeniyle Taşköprü ilçemizde geçici süreliğine de olsa çok sayıda işyeri kapandı. Birçok kişi de geçici süreliğine de olsa işsiz kalmanın üzüntüsü ile karşılaştı. İlçede topyekun duyarlılık örneği göstermek adına böyle bir kampanya düzenledik ve alan el ile veren eli buluşturacağız” dedi.
Çatal, ayrıca tüm hayırsever Taşköprü halkını kampanyaya destek vermeye davet etti.
Kampanyada toplanan gıda kolileri ise Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Hilal Masa ekiplerince ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Evinizin havasını temizleyecek bitkiler Evinizin havasını temizleyecek bitkiler
Koronavirüse karşı öyle bir önlem aldı ki... Koronavirüse karşı öyle bir önlem aldı ki...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Diyarbakır Valiliği: "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu."

Diyarbakır Valiliği: "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu."

Altındağ’da "Alo Covid” hattı

Altındağ’da "Alo Covid” hattı

Burhan Çakır, Erzincan İl Müftüsü olarak atandı

Burhan Çakır, Erzincan İl Müftüsü olarak atandı

Van’da 5 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’da 5 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hedef 1 Milyon Kangal Akkaraman Koyunu

Hedef 1 Milyon Kangal Akkaraman Koyunu

Akdeniz Belediyesi, anneleri sevindirdi

Akdeniz Belediyesi, anneleri sevindirdi

Kastamonu Namaz Vakitleri 8 Nisan Çarşamba

İmsak
04:39
Sabah
06:09
Öğle
12:52
İkindi
16:30
Akşam
19:24
Yatsı
20:48

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 8 Nisan Çarşamba

Afatoğlu Eczanesi
Merkez
Özden Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Umut Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kastamonu Valisi Karadeniz: "Koronavirüs vaka sayımız çok az"

Kastamonu Valisi Karadeniz: "Koronavirüs vaka sayımız çok az"

Başkan Vidinlioğlu, “Salgın süresince su kesme olmayacak”

Başkan Vidinlioğlu, “Salgın süresince su kesme olmayacak”

Hidrosefali hastası Eren kurtarılamadı

Hidrosefali hastası Eren kurtarılamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.