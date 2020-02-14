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Taşköprü karla mücadele devam ediyor

KASTAMONU HABERLERİ  | 14.02.2020 14:20 | Son Güncelleme

Taşköprü Belediyesi karla mücadele ekipleri, yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.Yağışların etkili olduğu bugünlerde karla mücadele çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Taşköprü Belediyesi karla mücadele ekipleri, yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Yağışların etkili olduğu bugünlerde karla mücadele çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Taşköprü Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri tarafından etkili olan kar yağışının ardından başlatılan kar temizleme ve taşıma çalışmaları kesintisiz sürüyor.
İlçeyi etkisi altına alan kar yağışının ardından harekete geçen Taşköprü Belediyesi karla mücadele ekipleri, ana arter ve ara yolları açarak, buz kütlelerini kırıp, kaldırımları da temizleyerek vatandaşların sorunsuz bir şekilde ulaşımını sağlıyor.
Etkili olan kar yağışının ardından ekiplerin sahada titizlikle çalıştıklarını belirten Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, “Yoğun yağan kar yağışının sıkıntısını vatandaşlarımıza yansıtmamak için hep sahada olduk. Ekiplerimiz mesai kavramı gözetmeden yoğun emek sarf ederek çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının etkisini arttırması ile karla mücadele ekiplerimiz gün boyu çalışmalarını sürdürdü. Vatandaşlarımıza sorunsuz ve kaliteli hizmet sunmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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