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Taşköprü OSB için 10 milyon liralık kredi desteği

KASTAMONU HABERLERİ  | 06.03.2020 17:15 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Taşköprü Organize Sanayi Bölgesinin tamamlanabilmesi için 10 milyon 500 bin TL’lik kredi desteğinde bulunacak.Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, yaptıkları girişimler sonucunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Taşköprü Organize Sanayi Bölgesinin tamamlanabilmesi için 10 milyon 500 bin TL’lik kredi desteğinde bulunulacağını açıkladı.

Taşköprü OSB için 10 milyon liralık kredi desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Taşköprü Organize Sanayi Bölgesinin tamamlanabilmesi için 10 milyon 500 bin TL’lik kredi desteğinde bulunacak.
Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, yaptıkları girişimler sonucunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Taşköprü Organize Sanayi Bölgesinin tamamlanabilmesi için 10 milyon 500 bin TL’lik kredi desteğinde bulunulacağını açıkladı. Çatal, yaptığı açıklamasında şunları kaydetti: “Yaptığımız girişimler sonucunda Taşköprü Organize Sanayi Bölgemizi 2020 yılı içinde bitirmek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızdan 10 milyon 500 bin TL kredi ödeneği ayrıldı. Başta Kastamonu Valimiz Yaşar Karadeniz olmak üzere Taşköprü Kaymakamımız ve Taşköprü OSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çenet ile tüm emeği geçenlere ilçe halkım adına teşekkürü bir borç biliyorum. İlçemizin yeniden sanayi kenti olması için büyük önem arz eden Taşköprü Organize Sanayi Bölgemizi en kısa sürede hayata geçirecek olmanın da ayrıca heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz.”

Taşköprü OSB için 10 milyon liralık kredi desteği

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