YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Taşköprü OSB’de ilk yapı ruhsatı verildi

Taşköprü OSB’de ilk yapı ruhsatı verildi

KASTAMONU HABERLERİ  | 03.07.2020 14:25 | Son Güncelleme

Altyapı çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi’nde ilk yapı ruhsatı verildi.

Taşköprü OSB’de ilk yapı ruhsatı verildi

Altyapı çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi’nde ilk yapı ruhsatı verildi. İnşaat ruhsatını Kaymakam İbrahim Çenet ve Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal verdi.
Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Çalışmaların devam ettiği organize sanayi bölgesinde ilk yapı ruhsatı verildi. Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet başkanlığında, Taşköprü Belediye Başkanı ve Taşköprü OSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Çatal ve yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda, organize sanayi bölgesinde tahsisi yapılmış olan bir gıda firmasına yapı ruhsatı imzalanarak takdim edildi.
Konu ile ilgili konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, "Taşköprümüze hayırlı olmasını ve yatırımcılarımızın sayısının hızla artmasını diliyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Dünyanın en büyüğü Türkiye'de! Dünyanın en büyüğü Türkiye'de!
PARTNER Danla Biliç'ten oklay itiraf! Tam 4 kez... Danla Biliç'ten oklay itiraf! Tam 4 kez...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Erciş Belediyesinden vektörle mücadele ve ilaçlama çalışması

Erciş Belediyesinden vektörle mücadele ve ilaçlama çalışması

Kilis’te korana vakaları tavan yaptı

Kilis’te korana vakaları tavan yaptı

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Sol bekte Emre oynayacak

Sol bekte Emre oynayacak

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Kastamonu Namaz Vakitleri 3 Temmuz Cuma

İmsak
03:09
Sabah
05:09
Öğle
12:54
İkindi
16:54
Akşam
20:29
Yatsı
22:20

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cuma

Deniz Eczanesi
Merkez
Özden Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Kastamonu Belediyespor, Betül Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı

Kastamonu Belediyespor, Betül Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Devrekani’de Yerel Eylem Planı toplantısı yapıldı

Devrekani’de Yerel Eylem Planı toplantısı yapıldı

Defterdarlık binasında bir kişi tabancayla vuruldu

Defterdarlık binasında bir kişi tabancayla vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.