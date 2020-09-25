YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Taşköprü Ziraat Odası Başkanı Çelik: "Taşköprü sarımsağının kalitesini dünya kabul ediyor"

Taşköprü Ziraat Odası Başkanı Çelik: "Taşköprü sarımsağının kalitesini dünya kabul ediyor"

KASTAMONU HABERLERİ  | 25.09.2020 14:27 | Son Güncelleme

Taşköprü Ziraat Odası Başkanı Çelik: "Taşköprü sarımsağının kalitesini dünya kabul ediyor"

Taşköprü Ziraat Odası Başkanı Murat Çelik, Taşköprü sarımsağının kalitesini, dünyanın kabul ettiğini belirtti.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Taşköprü'nün, "sarımsağın başkenti" olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'in Araban ilçesinde yetiştirilen sarımsağa coğrafi işaret aldığını hatırlatan Çelik, "Araban sarımsağının coğrafi işaret alması gayet güzel fakat halen Taşköprü sarımsağının adını kullanarak prim yapma yoluna gitmeyi bıraksınlar. Taşköprü'nün kalitesini dünya kabul ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Her il ve ilçede herkesin yetiştirdiği ürüne sahip çıkması gerektiğine işaret eden Çelik, şöyle devam etti:

"Ama 100 yıllık Taşköprü sarımsağını bir kalemde silemezsiniz. ​'Taşköprülü çiftçiler bizden tohum alıp dikiyor' diyemezsin. 'Ürünümüz daha kaliteli' diyemezsin. Tescil alabilirsin ama küçümseyemezsin. Bugün Edirne'den Hakkari'ye kadar kime sorsan, sarımsak denildi mi, 'Kastamonu Taşköprü sarımsağı mı?' diye sorarlar. Sen bu seviyeye geldiğin zaman, o zaman oturur konuşuruz. Ürününüzün kalitesini ​reklam yapmak istiyorsanız, adına festivaller düzenlenen, beyaz altın diye bilinen Taşköprü sarımsağını örnek alabilirsiniz. Yardım isteyebilirsiniz bu konuda ama Taşköprü sarımsağını kötüleyerek, üzerinden reklam yaparak sarımsağınızı tanıtamazsınız. ​Kastamonu denilince akla Şehit Şerife Bacı gelir, Şeyh Şaban-ı Veli gelir, beyaz altın sarımsak gelir."

Çelik, zor günlerden geçerken bu tarz polemiklere gerek olmadığını vurgulayarak, "​Siz de baklavanızla yapın reklamınızı, ilçenizi güzellikleri ile tanıtın. Taşköprü'nün beyaz altını ile reklam yapmayın." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı
Bahçeli, Kastamonu'da Aday Tanıtım Törenine KatıldıBahçeli, Kastamonu'da Aday Tanıtım Törenine Katıldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
’Doğu’nun Çukurovası’ terörden arındırıldı
’Doğu’nun Çukurovası’ terörden arındırıldı
Çiftçilere 26 ton buğday tohumu dağıtıldı
Çiftçilere 26 ton buğday tohumu dağıtıldı
Alerjik hastalıklar içerisinde en sık gözlenen saman nezlesi ‘Alerjik Rinit’
Alerjik hastalıklar içerisinde en sık gözlenen saman nezlesi ‘Alerjik Rinit’
Şehrin iki yakası bir araya geliyor
Şehrin iki yakası bir araya geliyor
ABD’de yaşayan Ermeniler Başkan Gülbey’i tehdit etti
ABD’de yaşayan Ermeniler Başkan Gülbey’i tehdit etti
Yola çıkan domuz kazaya sebep oldu
Yola çıkan domuz kazaya sebep oldu

Kastamonu Namaz Vakitleri 25 Eylül Cuma

İmsak
05:03
Sabah
06:28
Öğle
12:42
İkindi
16:04
Akşam
18:45
Yatsı
20:05

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Cuma

Bilgin Eczanesi
Merkez
Çınar Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
“Sağlık İçin Hepimiz İçin” denetimleri devam ediyor
“Sağlık İçin Hepimiz İçin” denetimleri devam ediyor
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Tosya Kaymakamı çalışmaları denetledi
Tosya Kaymakamı çalışmaları denetledi
Budamış köyünün taşınmazları Kastamonu Belediyesine aktarıldı
Budamış köyünün taşınmazları Kastamonu Belediyesine aktarıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.