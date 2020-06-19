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Taşköprü’de bozulan yollar yeniden tamir ediliyor

KASTAMONU HABERLERİ  | 19.06.2020 16:23 | Son Güncelleme

Taşköprü Belediyesi tarafından ilçede doğalgaz ve sağanak yağışlar sonrasında bozulan yollar yeniden tamir ediliyor.Taşköprü Belediyesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Itır Sokak, Fesleğen Sokak, Sepetçioğlu Sokak, Halide Edip Adıvar Sokak, Tekke Mahallesi Fidanlık Sokak, Cumhuriyet Caddesi ve Tabakhane Mahallesinde doğalgaz çalışmalarında ve sağanak yağışlar sonucunda zarar gören yol, sokak, bordür, kaldırım gibi yerlerin onarımlarını tamamladı.

Taşköprü Belediyesi tarafından ilçede doğalgaz ve sağanak yağışlar sonrasında bozulan yollar yeniden tamir ediliyor.
Taşköprü Belediyesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Itır Sokak, Fesleğen Sokak, Sepetçioğlu Sokak, Halide Edip Adıvar Sokak, Tekke Mahallesi Fidanlık Sokak, Cumhuriyet Caddesi ve Tabakhane Mahallesinde doğalgaz çalışmalarında ve sağanak yağışlar sonucunda zarar gören yol, sokak, bordür, kaldırım gibi yerlerin onarımlarını tamamladı. Onarımları tamamlanan bölgeler, vatandaşların hizmetine sunuldu.
Taşköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, planlı bir şekilde ilçedeki tüm zarar gören cadde ve sokaklardaki yol ve kaldırım onarımlarını sürdürmeye devam ediyor.

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