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Taşköprü’de korona virüs tedbirleri eksiksiz uygulanıyor

KASTAMONU HABERLERİ  | 26.03.2020 13:26 | Son Güncelleme

Taşköprü Belediyesi, Çin’den dünyada hızla yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında ilçede bulunan tüm cadde ve sokaklar, Şehirlerarası Otobüs Terminali, sağlık ocakları ve hastane başta olmak üzere resmi kurumlarda dezenfekte çalışmaları yapıldı ve çalışmalar aralıksız devam ediyor.65 yaş üstü vatandaşlara Taşköprü Belediyesi yardım elini uzattıİçişleri Bakanlığı’nın korona virüs ile etkin mücadele etmek amacıyla yayınladığı genelgeye istinaden Taşköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren lokanta ve pastanelerde masa ve sandalyelerin vatandaşların kullanmayacağı şekilde olması ve servislerin paket servis olacak şekilde yapılması kuralına uyumunu denetledi.Ülke genelinde uygulanan korona virüs tedbirleri nedeniyle evlerinde bulunan ve dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara Taşköprü Belediyesi elini uzattı.

Taşköprü Belediyesi, Çin’den dünyada hızla yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.
Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında ilçede bulunan tüm cadde ve sokaklar, Şehirlerarası Otobüs Terminali, sağlık ocakları ve hastane başta olmak üzere resmi kurumlarda dezenfekte çalışmaları yapıldı ve çalışmalar aralıksız devam ediyor.
65 yaş üstü vatandaşlara Taşköprü Belediyesi yardım elini uzattı
İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs ile etkin mücadele etmek amacıyla yayınladığı genelgeye istinaden Taşköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren lokanta ve pastanelerde masa ve sandalyelerin vatandaşların kullanmayacağı şekilde olması ve servislerin paket servis olacak şekilde yapılması kuralına uyumunu denetledi.
Ülke genelinde uygulanan korona virüs tedbirleri nedeniyle evlerinde bulunan ve dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara Taşköprü Belediyesi elini uzattı. Vatandaşlardan gelen talepleri en hızlı şekilde karşılamaya çalışan Belediye 153 Hilal Masa Birimi, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü yaşlı ve kronik hastalığı bulunan market alışverişi ve ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine teslim ediyorlar.
Çalışmaları zaman zaman yerinde inceleyen Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, “Küresel boyutta tehlike oluşturan korona virüs önlemleri kapsamında Belediyemizce ilçe genelinde bulunan cadde-sokak, resmi kurumlar, terminal ve toplu ulaşım araçlarının aralıksız olarak dezenfekte ediliyor. Halkımızın sağlıklı bir ortamda hayatına devam edebilmesi için dezenfekte işlemlerimizi sürdüreceğiz. Toplu kullanım alanların da dezenfekte çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.

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