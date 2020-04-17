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Taşlıçay Belediyesinden, ağaçlandırma çalışmaları

AĞRI HABERLERİ  | 17.04.2020 14:52 | Son Güncelleme

Ağrının Taşlıçay İlçe Belediyesi, havaların ısınmasıyla ilçe merkeze refüj aralarına ağaçlandırma yaptı.İlçe’de kış ayının çetin geçmesiyle daha önce ekilen ağaçların kurumasıyla, Taşlıçay ara refüjler, Recep Tayyip Erdoğan Parkı ve Tenzile Ana Parkı 300 yeni ağaç dikildi.Tenzile Ana ve Recep Tayyip Erdoğan’da peyzaj, çevre düzenleme, çimlendirme ve Hasar görmüş ekipmanlar, kamelyalar, çocuk oyun grupları yeniden onarılıyor.

Taşlıçay Belediyesinden, ağaçlandırma çalışmaları

Ağrının Taşlıçay İlçe Belediyesi, havaların ısınmasıyla ilçe merkeze refüj aralarına ağaçlandırma yaptı.
İlçe’de kış ayının çetin geçmesiyle daha önce ekilen ağaçların kurumasıyla, Taşlıçay ara refüjler, Recep Tayyip Erdoğan Parkı ve Tenzile Ana Parkı 300 yeni ağaç dikildi.
Tenzile Ana ve Recep Tayyip Erdoğan’da peyzaj, çevre düzenleme, çimlendirme ve Hasar görmüş ekipmanlar, kamelyalar, çocuk oyun grupları yeniden onarılıyor. Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir; "İlçemizdeki park ve bahçe onarımları devam ediyor, Bölgenin en büyük parkı olan, Recep Tayyip Erdoğan parkının da bu Korona virüs sürecinde kapalı kalması ilçe olarak ciddi etkiler oluşturuyor, ama biz her türlü önlemi alarak ilçe halkımızla birlikte hareket ederek önlemlerimizi alıyoruz." dedi.

Taşlıçay Belediyesinden, ağaçlandırma çalışmaları

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Merkez
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Merkez
Dilan Eczanesi
Diyadin
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Eleşkirt Eczanesi
Eleskirt
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Patnos
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