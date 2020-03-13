YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Taşova Atatürk Ortaokulu atletizme damga vurdu

Taşova Atatürk Ortaokulu atletizme damga vurdu

AMASYA HABERLERİ  | 13.03.2020 14:29 | Son Güncelleme

Taşova Atatürk Ortaokulu bu yıl da 1.’liği kimseye bırakmadı.Amasya da yapılan okul sporları puanlı atletizm dalında son 6 yılda olduğu gibi bu yıl da Taşova Atatürk Ortaokulu damga vurdu.

Taşova Atatürk Ortaokulu bu yıl da 1.’liği kimseye bırakmadı.
Amasya da yapılan okul sporları puanlı atletizm dalında son 6 yılda olduğu gibi bu yıl da Taşova Atatürk Ortaokulu damga vurdu. Bu yıl elde edilen birincilikle 7 yıl üst üste birinci olan Taşova Atatürk Ortaokulu yapılan müsabakalar sonucunda yıldız erkekler il birincisi, yıldız kızlar il birincisi, küçük erkekler il ikincisi oldular.
Son altı yılda olduğu gibi bu yıl da liderliği elinde tuttuklarını belirten Taşova Atatürk Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Okan Aydın, “Öncelikle bu başarıda emeği geçen bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Atletizm serüvenimiz 7 yıllık bir başarıyla devam ediyor. 7 yıldır çeşitli kategorilerde birinci oluyoruz bölgede ilimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Ben buradan bu başarının gelmesinde en büyük emek ve pay sahibi olan öğrencilerimi tek tek kutluyorum ve tek tek teşekkür ediyorum. İnşallah onları daha iyi yerlerde daha iyi basamaklarda görmek istiyorum. Hedefleri milli takım olsun" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Rektör Çomaklı’dan İstiklal Marşı’nın kabul yıl dönümü mesajı

Rektör Çomaklı’dan İstiklal Marşı’nın kabul yıl dönümü mesajı

Canik’te korona virüsü riskine karşı önlem

Canik’te korona virüsü riskine karşı önlem

Turuncu bayrak başvuruaları başladı

Turuncu bayrak başvuruaları başladı

Başkan Aşgın’dan merkez ilçeye hayırlı olsun ziyareti

Başkan Aşgın’dan merkez ilçeye hayırlı olsun ziyareti

Zeytinyağı fabrikasındaki yangın paniğe neden oldu

Zeytinyağı fabrikasındaki yangın paniğe neden oldu

Ataşehir Belediyesi okulları, ibadethaneleri ve parkları mikrop ve virüslere karşı ilaçlıyor

Ataşehir Belediyesi okulları, ibadethaneleri ve parkları mikrop ve virüslere karşı ilaçlıyor

Amasya Namaz Vakitleri 13 Mart Cuma

İmsak
05:20
Sabah
06:44
Öğle
12:51
İkindi
16:10
Akşam
18:48
Yatsı
20:07

Amasya Nöbetçi Eczaneler13 Mart Cuma

İlkay Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Yarar Eczanesi
Gumushacikoy
Gül Eczanesi
Merzifon
Serpil Eczanesi
Suluova
Sağlık Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kastamonu ve Amasya'da "Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü" gerçekleştirildi

Kastamonu ve Amasya'da "Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü" gerçekleştirildi

14 Şubat Ferhat ile Şirin Festivali yapıldı

14 Şubat Ferhat ile Şirin Festivali yapıldı

Müjdeyi verdi, ödemeler 24 Şubat’ta yapılacak

Müjdeyi verdi, ödemeler 24 Şubat’ta yapılacak

Vali Varol’dan ’112’ uyarısı

Vali Varol’dan ’112’ uyarısı

Et Ve Süt Kurumu Suluova’da Et Kesimine Başladı

Et Ve Süt Kurumu Suluova’da Et Kesimine Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.