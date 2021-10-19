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Taşova Kaymakamı Gökcecik makam aracını küçük Zümra'nın hayali için tahsis etti

19.10.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taşova Kaymakamı Gökcecik makam aracını küçük Zümra'nın hayali için tahsis etti

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, ilkokul birinci sınıf öğrencisi Zümra Demir'e makam aracını tahsis ederek, hayali olan mesleği tanıması için diş hekimiyle buluşmasını sağladı.

Kaymakam Gökcecik, yaklaşık bir hafta önce, Özkan Ağış İlkokulunu ziyareti sırasında öğrencilerle sohbet ederken 7 yaşındaki Zümra Demir, diş hekimi olmayı çok istediğini söyleyince, küçük kıza mesleği tanıması için yardımcı olacağı sözünü verdi.

Sözünü tutan Kaymakam Gökcecik, Zümra'yı makam aracıyla okulundan aldırarak, Taşova Devlet Hastanesinde görevli diş hekimiyle buluşmasını sağladı.

Diş hekimi Sabiha Saraç, küçük Zümra'ya nasıl diş tedavisi yapıldığını ve hangi aletleri nasıl kullandıklarını uygulamalı gösterdi. Zümra ise dişçi koltuğunda oturan bir hastanın dişlerini kontrol etti.

Zümra'nın babası İsmail Demir, Kaymakam Gökcecik'e teşekkür ederek, "Kızım Zümra büyüyünce diş doktoru olmak istiyor. Kaymakamımız kızımızın diş doktoruna gelmesini sağladı. İnşallah büyünce diş doktoru olacak, kendisine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Hastane Müdürü Akgül Küçük de çocuğa oyuncak dişçi seti hediye etti.

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