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Taşova Orman İşletme idari hizmet binası yenileniyor

AMASYA HABERLERİ  | 11.09.2020 14:08 | Son Güncelleme

2020 yılı iş programları kapsamında yürütülen ormancılık çalışmalarını yerinde incelemek için Taşova Orman İşletme Müdürlüğüne ziyarette bulunan Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, İşletme Müdürü Levent Morkan ve teknik ekip tarafından karşılandı.Ormancılık faaliyetleri kapsamında tamamlanan ve devam eden çalışmaların son durumları hakkında bilgiler alan Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, yıl sonu hedefleri doğrultusunda talimatlarını aktardı.Orman Genel Müdürlüğüne bağlı taşra teşkilatlarında yapılan düzenlemeye istinaden 01Ocak 2020 tarihinde Amasya ili Taşova ilçesinde, Taşova Orman İşletme Müdürlüğü kurulmuş ve bölgede hizmetlerini yürütmeye başlamıştı.Bu kapsamda; bölge halkına daha iyi hizmet sunmak için başlatılan idari hizmet binası inşa çalışmaları Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu tarafından incelendi.Bölge Müdürü Oflu tarafından yapılan denetim ve incelemelerinin ardından; Almus Orman İşletme Şefliği görevini yürütmekteyken Taşova Orman İşletme Müdür yardımcılığı görevine atanan ve 04 Eylül’de yeni görevine başlayan Rıza Çağlar’ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

2020 yılı iş programları kapsamında yürütülen ormancılık çalışmalarını yerinde incelemek için Taşova Orman İşletme Müdürlüğüne ziyarette bulunan Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, İşletme Müdürü Levent Morkan ve teknik ekip tarafından karşılandı.
Ormancılık faaliyetleri kapsamında tamamlanan ve devam eden çalışmaların son durumları hakkında bilgiler alan Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, yıl sonu hedefleri doğrultusunda talimatlarını aktardı.
Orman Genel Müdürlüğüne bağlı taşra teşkilatlarında yapılan düzenlemeye istinaden 01Ocak 2020 tarihinde Amasya ili Taşova ilçesinde, Taşova Orman İşletme Müdürlüğü kurulmuş ve bölgede hizmetlerini yürütmeye başlamıştı.
Bu kapsamda; bölge halkına daha iyi hizmet sunmak için başlatılan idari hizmet binası inşa çalışmaları Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu tarafından incelendi.
Bölge Müdürü Oflu tarafından yapılan denetim ve incelemelerinin ardından; Almus Orman İşletme Şefliği görevini yürütmekteyken Taşova Orman İşletme Müdür yardımcılığı görevine atanan ve 04 Eylül’de yeni görevine başlayan Rıza Çağlar’ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

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