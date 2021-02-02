YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Taşova’da 50 çocuğa kıyafet yardımı

Taşova’da 50 çocuğa kıyafet yardımı

02.02.2021 12:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Taşova’da 50 çocuğa kıyafet yardımı

Amasya’nın Taşova ilçesinde 50 çocuğa kıyafet yardımı yapıldı.Amasya’nın Taşova ilçesinde bulunan ihtiyaç sahibi çocukları giydiren Hasene Derneği’nin Taşova Temsilcisi Rukiye Kartal, “Sloganımız da belirttiğimiz gibi ‘Mazlum ve mağdurlarla el ele’ diyerek tüm mağdur ve mazlum kardeşlerimize, ihtiyaç sahiplerine elimizden geldikçe ihtiyaçlarını karşılamak adı altında birçok yardımda ve birçok ihtiyaç takviyesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Amasya’nın Taşova ilçesinde 50 çocuğa kıyafet yardımı yapıldı.
Amasya’nın Taşova ilçesinde bulunan ihtiyaç sahibi çocukları giydiren Hasene Derneği’nin Taşova Temsilcisi Rukiye Kartal, “Sloganımız da belirttiğimiz gibi ‘Mazlum ve mağdurlarla el ele’ diyerek tüm mağdur ve mazlum kardeşlerimize, ihtiyaç sahiplerine elimizden geldikçe ihtiyaçlarını karşılamak adı altında birçok yardımda ve birçok ihtiyaç takviyesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız kimseyi aç da açıkta ve ihtiyaç sahibi bırakmamak ve bütün çocuklarımızı sevindirmek. Tüm Türkiye de yapmış olduğumuz gibi biz de Amasya’da, Taşova ilçemizde birçok ihtiyaç sahibine ulaşmaya devam ediyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
900 bin liralık rüşvet! O polisler ödüllendirildi 900 bin liralık rüşvet! O polisler ödüllendirildi
Seçilirse bir ilki başaracakSeçilirse bir ilki başaracak

Amasya Namaz Vakitleri 2 Şubat Salı

İmsak
06:12
Sabah
07:39
Öğle
12:55
İkindi
15:37
Akşam
18:02
Yatsı
19:23

Amasya Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Salı

Saraçoğlu Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Yarar Eczanesi
Gumushacikoy
Hazneci Eczanesi
Merzifon
Hatice Eczanesi
Suluova
Alperen Bol Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster
Amasya ECZANELER
Amasya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

Diğer Haberler

Madenciler "Kara elmas"ın peşinde yer altında ter döküyorlar

Madenciler "Kara elmas"ın peşinde yer altında ter döküyorlar

Merzifon MYO Müdürlüğüne Doç. Dr. Bilgin atandı

Merzifon MYO Müdürlüğüne Doç. Dr. Bilgin atandı

Başkan Sarı: “Amasya mutfağını gastronomide markalaştıracağız”

Başkan Sarı: “Amasya mutfağını gastronomide markalaştıracağız”

SGK Amasya İl Müdürü uyardı: "Yapılandırma başvurularında son gün yarın”

SGK Amasya İl Müdürü uyardı: "Yapılandırma başvurularında son gün yarın”

Amasya’da ormanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Amasya’da ormanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Müftü Ayvaz ve personelinden Kızılay’a kan bağışı

Müftü Ayvaz ve personelinden Kızılay’a kan bağışı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.