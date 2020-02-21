Taşova’da afete karşı hazırlık

Amasya Afet Müdahale Planı kapsamında Amasya Taşova’da bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Taşova İlçe Kaymakamı Mustafa Berk Çelik’in başkanlığındaki toplantıya ilçe yöneticileri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri ile diğer yetkililer katıldı. Meydana gelebilecek olası afet ve acil durumlara hazırlıkla olmak, afet durumunda yerinde ve etkin müdahaleyi sağlamak amacıyla düzenlenen ve 112, itfaiye, emniyet ekiplerinin de bulunduğu toplantıda plana yönelik tedbirlere ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

