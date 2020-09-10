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Taşova’da en kapsamlı korona virüs denetimi

AMASYA HABERLERİ  | 10.09.2020 15:56 | Son Güncelleme

Amasya’nın Taşova ilçesinde en kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirildi.Denetim sırasında kaymakam, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının personelleri, mahalle muhtarları, genel kolluk birimlerinin katıldığı kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirildi.Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklar ile yeme içme, eğlence yerleri ve özellikle kalabalık halinde bir araya gelinen yerlerde temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralına uyulup uyulmadığına dikkat edildi.

Amasya’nın Taşova ilçesinde en kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirildi.
Denetim sırasında kaymakam, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının personelleri, mahalle muhtarları, genel kolluk birimlerinin katıldığı kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirildi.
Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklar ile yeme içme, eğlence yerleri ve özellikle kalabalık halinde bir araya gelinen yerlerde temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralına uyulup uyulmadığına dikkat edildi. Korona virüs salgını kapsamında alınması gereken önlem ve uyulması gereken kurallar konusunda esnafa ve vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunan Kaymakam Çelik, “Vatandaşlarımız maske,sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalılar. Vatandaşlarımızın bir kısmı kurallara uymadığı zaman risk ortaya çıkıyor. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Taşova’da sürekli denetim yapacağız.Denetimin amacı ceza kesmenin ötesinde rehberlik etmek, yeniden kurallara uyma noktasında bir hassasiyet oluşturmaktır” dedi.

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