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Taşova’da mevlit okutulup şehitlikler ziyaret edildi

AMASYA HABERLERİ  | 15.07.2020 15:54 | Son Güncelleme

Amasya’nın Taşova ilçesinde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında Çarşı Merkez Camisi’nde Mevlid-i Şerif okutuldu.Programın akabinde ilçede bulunan Şehit Jandarma Er İlyas Öztürk, Şehit Polis Memuru Halis Şimşek ve Şehit Astsubay Üst Çavuş İbrahim Torun’un kabirleri ziyaret edildi.

Amasya’nın Taşova ilçesinde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında Çarşı Merkez Camisi’nde Mevlid-i Şerif okutuldu.
Programın akabinde ilçede bulunan Şehit Jandarma Er İlyas Öztürk, Şehit Polis Memuru Halis Şimşek ve Şehit Astsubay Üst Çavuş İbrahim Torun’un kabirleri ziyaret edildi. Hain darbe girişiminin 4. yılını geride bıraktıklarını söyleyen Kaymakam Mustafa Berk Çelik, “Bu vatan, millet, bayrak ve devlet emin ellerdedir. Hiçbir zaman da namertlere teslim edilmeyecektir. İnşallah bu sözü sonuna kadar taşıyacağız” dedi.
Programa Kaymakam Çelik ile birlikte şehit yakınları, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, kurum müdürleri, STK temsilcileri katıldı.

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