Tat Gıda, Bursa Uludağ Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı

İSTANBUL (AA) - Tat Gıda'nın Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile imzaladığı iş birliği protokolü kapsamında, AR-GE çalışmalarına akademik destek sağlanması, ortak bilimsel araştırmalar gerçekleştirilmesinin yanı sıra araştırma sonuçlarının ortak kullanımı, üniversite ve sektör temelli çalışmalar gerçekleştirilerek karşılıklı deneyimlerin paylaşılması amaçlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tat Gıda, gıda ve tarım alanında nitelikli iş gücü yetişmesine ve ileri teknoloji araştırmalarına tam destek vermeyi sürdürüyor.

Bu çerçevede Tat Gıda ve BUÜ, üniversite-sanayi birlikteliğini geliştirmek amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Aynı zamanda 2244 TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı kapsamında proje protokolünün de imzalandığı törene, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Tat Gıda Genel Müdürü Evren Albaş'ın yanı sıra Teknoloji Transfer Ofisi ve firma yöneticileri ile akademisyenler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tat Gıda Genel Müdürü Evren Albaş, protokolün, gıda ve tarım alanında nitelikli iş gücü yetişmesi ve yüksek teknoloji odaklı inovatif çalışmaların hayata geçirilmesi olmak üzere iki ana hedefe dayandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yolla ortak araştırma ve geliştirme projeleri gerçekleştirmeyi, karşılıklı olarak sahip olduğumuz laboratuvar ve uygulama imkanlarının ortak kullanılmasını, sektörde karşılaşılan sorunlara bilimsel çözüm yollarının bulunmasını hedefliyoruz. Türkiye'ye hizmet aşkıyla doğmuş bir şirket olarak tarım ve gıdanın geleceğine yatırım yapmanın kritik bir öneme sahip olduğunu ilk günden beri biliyoruz. Tarımda dijitalleşmeyi, gıda sektöründe inovasyonu destekleyen birçok çalışma gerçekleştiriyor ve önemli yatırımlar yapıyoruz.

Tat Gıda'nın 50 yılı aşkın süredir çalışma anlayışının temelinde, güvene dayalı sanayici-üretici-akademi iş birlikleri önemli bir yer tutmuştur. Bu tür iş birlikleriyle tarım ve gıda alanında nitelikli iş gücünün artırılmasına destek olmayı arzu ediyoruz. Tat Gıda'da istihdam edilecek doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin yapacağı çalışmalardan gıda üretiminin farklı adımlarında önemli kazançlar elde etmeyi, bunları daha verimli ve sürdürülebilir süreçler olarak tüketicilerimize geri döndürmeyi hedefliyoruz."

Gıda güvenliğinin, tüm dünyanın stratejik gündeminde yer almaya başladığına işaret eden Albaş, tarım ve gıda üretimi alanındaki oyuncuların iş birliği yapıp yetkinliklerini artırmaları gerektiğini aktardı.

Albaş, "Bu doğrultuda, üniversitemizin elindeki araştırma ve nitelikli insan gücü yetiştirme potansiyelini kullanmak en büyük önceliğimiz. Bursa Uludağ Üniversitesi’ni Mustafakemalpaşa ve Karacabey fabrikalarımıza yakın olması ve üniversitenin gıda arz güvenliği alanında ihtisaslaşması sebebiyle tercih ettik. Birlikte gıda güvenliği risklerinin azaltılması, yüksek katma değerli gıdaların geliştirilmesi, izlenebilirlik uygulamaları ve dijital teknolojilerin geliştirilmesi gibi konularda projeler gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca, BUÜ'deki başarılı arkadaşlarımıza staj imkanı sağlayarak onların gelişimine ve kariyerlerine katkıda bulunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Protokol ile üniversite-sanayi iş birliğinin canlandırılmasını ümit ediyoruz"

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da projeye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önceki yıl doktora öğrencisi sayısında Türkiye birincisi olduk. Bu başarımızı devam ettirmek için aynı azimle çalışmaya ve sanayicilerimizle protokol imzalamaya devam ediyoruz. Çeşitli alanları kapsayan bu protokol ile üniversite-sanayi iş birliğinin canlandırılması ve ülkenin ekonomisine değer katacak projelerin hayata geçirilmesini ümit ediyoruz.

Tat Gıda firmamıza 2244 Sanayi Doktora Projesi kapsamında üniversitemize destek vermelerinden dolayı kendilerine şükranlarımızı sunuyorum. İnşallah bizim akademik çalışmalarımız, sanayicilerimizin de vereceği katkılarla önemli çıktılar elde edeceğiz. Protokolün üniversitemize, Tat Gıda ailesine ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

- Bilimsel araştırma, eğitim-öğretim ve uygulama alanlarında ortak projeler yürütülmesi planlanıyor

Verilen bilgiye göre, Tat Gıda'nın gıda ve tarım sektörüne nitelikli iş gücü kazandırılması ve sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde BUÜ ile gerçekleştireceği iş birliği kapsamında bilimsel araştırma, eğitim-öğretim ve uygulama alanlarında ortak projeler yürütülmesi planlanıyor.

Tat Gıda, bu protokol dahilinde BUÜ'nün bilimsel araştırma, AR-GE çalışmalarına akademik destek sağlamayı, Bursa Uludağ Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİTUAM), Gıda Mühendisliği ve Ziraat Fakültesi ile ortak bilimsel araştırmalar gerçekleştirmeyi ve bu çalışmalardan elde edilen sonuçlara dair makalelerin ulusal ve uluslararası düzeyde sektör ve akademik dünyayla da paylaşılmasını hedefliyor.

Protokol, öğrenci ve araştırmacıların araştırma imkanlarının artmasına katkı sağlarken, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında tarladan başlayan gıda üretimi sürecinde birçok alanda inovatif çalışmaların önü açılacak.

Tat Gıda'nın akademiye güçlü desteğiyle yenilikçi gıda teknolojileri, bilime dayalı gıda tasarımları, fonksiyonel ürünler, bitkisel bazlı gıdalar, sürdürülebilir tarım ve ileri tarım teknolojileri, alternatif ambalaj malzeme ve teknolojileri gibi birçok farklı konuda çalışmalara hız verilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, ilk etapta sağlıklı tüketime hazır gıdalara yönelik yeni ürün tasarımları konusunda araştırmalar yapılması planlanıyor.

TUBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi iş birliği ile yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve üniversite/araştırma altyapısıyla sanayi iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında, TAT Gıda'nın ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlarda BUÜ Gıda Mühendisliği Bölümü ile birlikte seçilen bursiyerler 4 yıllık doktora eğitimi boyunca desteklenecek.

Proje, inovatif ve vizyoner insan kaynağı sağlanmasına hizmet ederken, Tat Gıda bu projelerde görev alan doktora ve yüksek lisans öğrencilerini de bünyesinde istihdam edecek.

