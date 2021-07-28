Tat Gıda, Dijital Tarla Günü etkinliğinin dördüncüsünü gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Tat Gıda, domates tarımında çiftçi gelişimi, iletişimi ve tarımda dijitalleşmeyi kapsayan Domatesin Önderleri Projesi kapsamında her yıl düzenlediği Dijital Tarla Günü etkinliğinin 4'üncüsünü gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, akıllı tarım teknolojileri, zirai girdiler ve benzeri çözümler sunan çözüm ortaklarının yanı sıra çiftçilerin de katıldığı etkinlik büyük ilgi gördü.

Tat Gıda, çiftçi ile iletişimin artırılması ve çiftçinin gelişiminin desteklenmesi konularında çözümler üreten uygulamaları hayata geçirerek sektöre öncülük etmeye devam ediyor.

Domatesin Önderleri Programı kapsamında bu yıl dördüncüsü gerçekleşen Dijital Tarla Günü'nde, Tat Gıda ve çözüm ortakları dijital tarım alanında yapılan uygulamaları paylaştı.

Etkinliğe katılan alanında uzman firmalar, çiftçilere drone ile tarla kontrolü, uydu ve görüntü işleme teknolojileri ile bitki sağlığı takibi, akıllı sulama teknikleri, otomatik dümenleme, tarımsal iklim ve erken uyarı istasyonları, dijital toprak analizi cihazları, kameralı feromon tuzaklarla zararlı takibi ve uydudan domates ekim alanı tespiti ve rekolte tahminleme gibi çözüm ve teknolojilerle ilgili bilgi verdi.

Salgın nedeniyle gerekli tüm önlemler alınarak gerçekleştirilen Dijital Tarla Günü'nde katılımcı firmalara plaket takdim edildi.

Açıklamada programda yaptığı konuşmaya yer verilen Tat Gıda İşletme Direktörü Ali Onur şunları kaydetti:

"Tat Gıda olarak ülkemizdeki tarımı uluslararası standartlara yükseltmek ve bunu sürdürülebilir kılmak için faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Aynı zamanda yıl içinde belli aralıklarla çiftçilerimizle iletişim halinde kalarak güçlü bağ kuruyor ve bunu her gün daha ileri taşıyoruz. Öncü olmayı hedeflediğimiz bir diğer konu olan dijital tarım konusunda ise gerek bugün olduğu gibi yüz yüze gerekse Tat Lider Çiftçi mobil uygulamamızla çiftçimize dokunuyoruz.

Mobil uygulama sayesinde çiftçilerimize önceden bilgilendirmelerde bulunabiliyor, 25 dekar üstü tarlalarının gelişimini ve bitki sağlığını uydu görüntüleri ile analiz ediyor ve ziraat mühendislerimizin yorum ve yönlendirmeleriyle çiftçilerimize ücretsiz bir şekilde uygulama üstünden iletiyoruz. Bugünün konusu olan Dijital Tarla Konsepti ile amacımız; tüm sektörün tarımda dijital dönüşüm konusunda farkındalığını artırarak çiftçilerle ve çözüm sağlayıcıları bir araya getirmek."

