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Tat Gıda "Dijital Tarla Günü"nde çiftçilerle buluştu

04.08.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tat Gıda Ticaret ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Hakan Turan: - "Daha az gübre, su kullanımına geçmek, kimyasalları azaltılmak, karbon ayak izini sıfırlamak, verimliliği artırmak için tarımda sürdürülebilirliğe yatırım yapmak mecburiyetindeyiz"

İSTANBUL (AA) - Tat Gıda, çiftçinin gelişiminin desteklenmesi ve çiftçilerle iletişimin artırılması amacıyla hayata geçirdiği “Domatesin Önderleri Programı” altında gerçekleştirdiği ‘Dijital Tarla Günü’nün 5.’sini düzenledi.

Tat Gıda açıklamasına göre, çiftçilerin büyük ilgi gösterdiği etkinliğe katılan Tat Gıda’nın çözüm ortağı firmalar, açtıkları stantlarda dijital tarım alanındaki güncel teknoloji ve uygulamaları aktardılar.

Tat Gıda ise "Tat Lider Çiftçi" mobil uygulamasını ve sözleşmeli 4 ayrı noktada bulunan meteorolojik iklim istasyonları tanıttı. Ayrıca uydu ve görüntü işleme teknolojileriyle bitki sağlığı, sulama, zararlı takibi, toprak sensörü, drone’la tarla kontrolü hakkında bilgiler paylaştı.

Tat Gıda Ticaret ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Hakan Turan, gelenekselleşen Dijital Tarla Günü'nde üreticilerle bir araya gelerek, geliştirdikleri projeleri ve güncel teknolojileri paylaşma fırsatı bulduklarını ifade etti.

Turan, dijitalleşme vizyonu ile yola çıktıkları Dijital Tarla Günü etkinliklerini bu yıl da başarıyla tamamladıklarını kaydederek, "Katılımlarından ötürü değerli çiftçilerimize ve çözüm ortaklarımıza teşekkür ederiz. Uzun süredir yürüttüğümüz 'Domatesin Önderleri Programı' ile çiftçi gelişimi ve eğitimi, yakın iletişim, tarımda dijital dönüşüm olmak üzere 3 ana konuya odaklanmıştık." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçilerle yakın bir diyalog içinde çalışarak, uluslararası standartlarda tarım uygulamalarına yönelik eğitimler verdiklerine işaret eden Turan, "Onlar için hayata geçirdiğimiz dijitalleşme ve akıllı uygulamalarla sektöre öncülük ederken, kesintisiz devam eden yatırımlarımızla tarımı geleceğe taşıyabilmeyi ajandamızın ilk sırasında tutuyoruz." açıklamasını yaptı.

Turan, sanayi domatesi tarımının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla "Dijital Tarım Tarlası" konseptiyle domates üretmeye başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Daha az gübre, su kullanımına geçmek, kimyasalları azaltılmak, karbon ayak izini sıfırlamak, verimliliği artırmak için tarımda sürdürülebilirliğe yatırım yapmak mecburiyetindeyiz. Sahada elde ettiğimiz başarılı sonuçları çiftçilerimizle paylaşıyoruz. Onların da gün geçtikçe bu konuda daha fazla bilinçlendiğini görmekten mutluyuz."

- "Otomatik dümenli traktörlerle verimli tarla kullanımı ve yakıt tasarrufu sağlıyoruz"

Akıllı teknolojiler ve Tat Lider Çiftçi mobil uygulaması ile çiftçilere ön bilgilendirmelerde bulunduklarını ifade ederek Turan, bitki sağlığını uydu görüntüleriyle analiz edilip, ziraat mühendislerinin yönlendirmeleriyle birlikte çiftçilere ücretsiz bir şekilde uygulama üzerinden bilgileri ilettiklerini aktardı.

Turan, "Uygulamadan alacak-borç-tonaj takibi de yapılabiliyor, uydu fotoğrafları görülebiliyor. Dijital toprak analizi ile dakikalar içinde sonuç alabiliyoruz, otomatik dümenli traktörlerle verimli tarla kullanımı ve yakıt tasarrufu sağlıyoruz. Sensörlerle nem kontrolü sayesinde su tasarrufu yapabiliyoruz." açıklamasını yaptı.

Sözleşmeli tarlalarda uydu ile bitki sağlığı takibinin yüzde 10’a varan verim artışı sağladığını ve uydu üzerinden su ihtiyacı takibinin önümüzdeki yıl sözleşmeli tarlalarda başlayacağını belirten Turan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Tüm sözleşmeli alanlarımızı kapsayan 4 farklı meteorolojik istasyonumuz var. Ayrıca daha önce manuel olarak takip ettiğimiz zararlı izlemesinde kamera ile takibe geçiyoruz. Toprak sensörü ile tarlalardan toprak nemi ve sıcaklığı ile ilgili verileri alıyor, sulama tavsiyeleri veriyoruz."

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