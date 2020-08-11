Tat Gıda, yılın ilk yarısını yüzde 40 ciro artışı ile kapattı

İSTANBUL (AA) - Tat Gıda, 2020 yılının ilk altı ayında konsolide ciroda yüzde 40 artış ile 745 milyon liraya ulaşırken, Tat Gıda’da salça ve konserve ürünlerine ait ciro yüzde 55, süt ve süt ürünlerine ait ciro ise yüzde 26 artış kaydetti.

Tat Gıda yaptığı açıklamada, 2020 yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurduğunu bildirdi.

Yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki yıla oranla yıllık bazda yüzde 64,6 artışla 32,1 milyon lira net kar açıklayan şirketin satış gelirleri, yıllık bazda yüzde 35,7 artışla 368 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 99,3 artışla 45,3 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

Tat Gıda’da yılın ilk yarısında ihracat satışları yüzde 67 artış ile 67 milyon lira olarak gerçekleşti. Brüt kar yüzde 45 artış ile 165 milyon lira olurken, faaliyet karı yüzde 89 artışla 96 milyon lira olarak gerçekleşti. Faaliyet kar marjı yüzde 12,9 ile geçen yılın aynı dönemine göre 3,3 puan artış gösterdi. FAVÖK yılın ilk altı ayında yüzde 106 artış ile 94 milyon lira olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı yüzde 12,6 ile geçen yıl aynı döneme göre 4 puan artış gösterdi. Net finansal borç etkin bir şekilde yönetilirken Aralık 2019 tarihinde 194 milyon lira olan net finansal borç, Haziran 2020’de 108 milyon liraya geriledi.