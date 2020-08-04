YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Tat Metal A.Ş ile Türk Metal Sendikası arasında çözüm arayışı sürüyor

Tat Metal A.Ş ile Türk Metal Sendikası arasında çözüm arayışı sürüyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 04.08.2020 20:12 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde faaliyet gösteren Tat Metal AŞ.

Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde faaliyet gösteren Tat Metal AŞ. ile şirkette yetkili Türk Metal Sendikası arasında süren 3. Dönem Toplu İş Sözleşme Görüşmelerinde çözüm arayışları devam ediyor.
Şirkette çalışan 308 işçiyi kapsayan sözleşme görüşmelerinin, 7. Oturumunda anlaşmaya varılamaması üzerine -Yasa Gereği- Arabulucu süreci başlamıştı.
Yasal sürecin bu şekilde ilerlemesine rağmen taraflar, çözüm arayışları için 8. Kez aynı masa etrafında bir araya geldiler.
Gülüç Beldesindeki Büyük Anadolu Ereğli Otel’de gerçekleştirilen toplantıya, Türk Metal Sendikası “Genel Merkez düzeyinde” katılım sağladı.
Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Yusuf ziya Odabaş’ın yer aldığı toplantıda; sendika kanadından Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan, Şube Sekreteri Yakup Yılmaz, Şube Mali Sekreteri Hakan Eskibina, TAT Metal İşyeri Baş Temsilci Yardımcımız Erşah Erdoğdu hazır bulundu.
TAT Metal AŞ. tarafında ise şirket yöneticilerinin yer aldığı görüşmeden de beklenen olumlu sonuç çıkmadı.
Toplantının ardından, Sendikanın Sosyal sitesindeki hesabında yer alan açıklamada ise “Anlaşmanın sağlanamaması sebebiyle, Arabulucu Sürecine giren; Türk Metal Sendikası-TAT Metal Aş. 3.Dönem Toplu İş sözleşmesini üyelerimizle birlikte Tek Yürek, Tek Bilek,Tek Ses olarak Kazanacağız” ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBodrum'dan Kilyos'a kaçtıBodrum'dan Kilyos'a kaçtı
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi

Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi

Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Vali Yardımcısı Kumbasar, hayata geçirilen projeleri denetledi

Vali Yardımcısı Kumbasar, hayata geçirilen projeleri denetledi

Şehit eşine hakarete tepkiler artıyor

Şehit eşine hakarete tepkiler artıyor

Hiç vaka görülmeyen ilçede 5 kişide korona virüs saptandı

Hiç vaka görülmeyen ilçede 5 kişide korona virüs saptandı

Zonguldak Namaz Vakitleri 4 Ağustos Salı

İmsak
04:00
Sabah
05:44
Öğle
13:04
İkindi
16:58
Akşam
20:14
Yatsı
21:51

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Salı

Site Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Ömrünü verdiği mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor

Ömrünü verdiği mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Cami inşaatı devam ediyor

Cami inşaatı devam ediyor

Fiyatlar düştü, pazar boş kaldı

Fiyatlar düştü, pazar boş kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.