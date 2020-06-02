Tat ve TürkTraktör'den çiftçiye destek

İSTANBUL (AA) - Tat ve TürkTraktör, çiftçilerin sağlığını ve üretimin sürekliliğini sağlamak adına “Hijyen Projesi”nde bir araya geldi.

Tat ve TürkTraktör'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ülke çiftçisinin yanında yer alan Tat ve TürkTraktör, proje kapsamında Bursa ve İzmir’de bulunan 500’e yakın sözleşmeli çiftçiye tarımsal faaliyetlerde yardımcı olan mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı 10 ayrı lokasyona öncelikle duş ve tuvalet konumlandırdı.

Bununla birlikte yine proje kapsamında mevsimlik tarım işçilerine eldiven, maske, sabun, şampuan gibi hijyen için gerekli temel ürünlerin yer aldığı bir hijyen paketi desteği de sağlandı.

Tat ve TürkTraktör, hayata geçirilen projeye mevsimlik işçilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesine ek olarak, koronavirüsten korunmanın yollarının anlatıldığı “Bilinçlendirme Çalışmaları”nı da dahil etti. Bilinçlendirme çalışmaları kapsamında sağlık çalışanları, sözleşmeli çiftçilere ve mevsimlik tarım işçilerine koronavirüs hakkında bilgiler verirken; hastalıktan korunmanın yollarını da detaylı bir şekilde aktarıyor. Bilinçlendirme çalışmalarının yanı sıra düzenli olarak günlük kontrollerin yapılabilmesi için ateş ölçerler de temin edildi.