YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Tatbikatı gerçek sandılar

Tatbikatı gerçek sandılar

ADIYAMAN HABERLERİ  | 03.10.2020 11:59 | Son Güncelleme

Adıyaman’da polisinin kuyumcudan hırsızlık tatbikatını izleyen vatandaşlar, olayı gerçek sandı.Adıyaman’da yapılan Panter-1 isimli tatbikatın senaryosuna göre, silahlı ve bıçaklı 2 kişi girdikleri kuyumcuyu soyarken, polis olay yerine geliyor.

Adıyaman’da polisinin kuyumcudan hırsızlık tatbikatını izleyen vatandaşlar, olayı gerçek sandı.
Adıyaman’da yapılan Panter-1 isimli tatbikatın senaryosuna göre, silahlı ve bıçaklı 2 kişi girdikleri kuyumcuyu soyarken, polis olay yerine geliyor. Kuyumcunun bulunduğu Atatürk Caddesi’ne araç girişine izin verilmedi. Polis geniş güvenlik önlemi aldı. Çelik yelekli ve ellerinde silahlar ile iş yerinin etrafını saran polis ekipleri, hırsızları teslim olmaya ikna etti.
Hırsızlar polis ekipleri tarafından kelepçelenerek olay yerinden uzaklaştırıldı. Polisin yaptığı Panter-1 tatbikatını izleyen vatandaşlar tatbikatı gerçek sandı.
Tatbikat bittikten sonra bazı vatandaşlar gazetecilere olayın gerçek olduğunu söylerken, olayın tatbikat olduğunun farkında olanlar vatandaşlar da vardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tam 200 basamaklı! Bu merdivenden çıkan da inen de yorgun Tam 200 basamaklı! Bu merdivenden çıkan da inen de yorgun
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Erdek’te ‘Yasak tür ve balık boyu” denetimi
Erdek’te ‘Yasak tür ve balık boyu” denetimi
Denizlispor’a taze kan
Denizlispor’a taze kan
ADÜ Rektörü Aldemir; “Bizim verilmeyecek hiçbir hesabımız yok”
ADÜ Rektörü Aldemir; “Bizim verilmeyecek hiçbir hesabımız yok”
Gaziantep’te uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından 12 kişi tutuklandı
Gaziantep’te uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından 12 kişi tutuklandı
Camiler Haftasında anlamlı açılış
Camiler Haftasında anlamlı açılış
Oltu’da itfaiyecilere sürpriz kutlama
Oltu’da itfaiyecilere sürpriz kutlama

Adıyaman Namaz Vakitleri 3 Ekim Cumartesi

İmsak
04:57
Sabah
06:17
Öğle
12:21
İkindi
15:39
Akşam
18:15
Yatsı
19:30

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 3 Ekim Cumartesi

Erdil Eczanesi
Merkez
Öner Eczanesi
Merkez
Özgür Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besni
Köseler Eczanesi
Golbasi
Yıldız Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Sümer Anaokuluna, Yeşil Bayrak ödülü
Sümer Anaokuluna, Yeşil Bayrak ödülü
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Vali Çuhadar’dan CHP’ye ziyaret
Vali Çuhadar’dan CHP’ye ziyaret
Kahta Belediyesi Kışa Hazırlık Çalışmalarına Başladı
Kahta Belediyesi Kışa Hazırlık Çalışmalarına Başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.