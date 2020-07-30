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Tatil beldelerindeki gürültü kirliliğine önlem

İZMİR HABERLERİ  | 30.07.2020 14:40 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince yurttaşların huzurlu bir tatil geçirmesi için tatil beldelerinde yüksek sesli müzik yapanlara karşı denetimlerini sürdürecek.İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramı süresince eğlence yerlerinin yoğun olduğu Çeşme ilçesi başta olmak üzere tüm tatil beldelerinde gürültü denetimlerini sürdürecek.

Tatil beldelerindeki gürültü kirliliğine önlem

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince yurttaşların huzurlu bir tatil geçirmesi için tatil beldelerinde yüksek sesli müzik yapanlara karşı denetimlerini sürdürecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramı süresince eğlence yerlerinin yoğun olduğu Çeşme ilçesi başta olmak üzere tüm tatil beldelerinde gürültü denetimlerini sürdürecek. Eğlence ve dinlence dengesini korumak için yürütülen çalışmalar kapsamında işletmelerin öncelikle canlı müzik izin belgesi olup olmadığına bakılacak. Müzik izni olan işletmelerin yasal düzenlemelerde belirtilen sınırlar ve saatler dahilinde müzik yayını yapıp yapmadığı kontrol edilecek.
İş makinelerinden kaynaklı gürültü şikayetleri ile ilgili de işlem yapacak olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kurallara uymayan işletmelere idari para cezası uygulayacak.

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