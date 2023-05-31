YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tatil bölgelerindeki elektrik hatlarında bakım ve onarım faaliyetleri arttı

Tatil bölgelerindeki elektrik hatlarında bakım ve onarım faaliyetleri arttı

31.05.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ), yaz aylarında artan nüfus yoğunluğunu göz önüne alarak tatil bölgelerindeki bakım ve onarım faaliyetlerini artırdı.

TREDAŞ, enerjinin kaliteli, sürekli ve sürdürülebilir sağlanması çerçevesinde Edirne’nin Keşan ilçesi başta olmak üzere Tekirdağ’ın Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi, Şarköy ve Kırklareli’nin Vize, Demirköy, Kıyıköy, İğneada bölgelerinde bakım çalışmalarını sıklaştırdı.

Bu çerçevede, tatil sezonunda yüz binin üzerinde insanı ağırlayan Edirne İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Saroz Körfezi’nde yer alan ekipler, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Saroz bölgesinde oluşabilecek arızalara müdahale edebilmek için ekipler 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor. Tekirdağ İşletme Müdürlüğü sorumluluğunda yazlıkçı ve günübirlik vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Kumbağ, Marmaraereğlisi, Şarköy, Yeniçiftlik bölgelerinde arızaların oluşmasını önlemek için enerji nakil hatlarına arıza onarım bakım ekiplerince düzenli bakımlar yapılıyor. Enerji nakil hatları güçlendirilirken, sokak aydınlatmaları da yenileniyor.

Vatandaşların arıza halinde 186 Çağrı Merkezi, kurumun web sitesi ve Yapay Zeka TREDAŞ Enerjik gibi iletişim kanallarından bilgi vermesi durumunda arızaya anında müdahale ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yorgun düşen çakal bulunduYorgun düşen çakal bulundu
Konya'da birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın müebbet hapsi istendiKonya'da birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın müebbet hapsi istendi
Sultangazi'de fırında çocuğa hakaret ettiği iddia edilen çalışan gözaltına alındıSultangazi'de fırında çocuğa hakaret ettiği iddia edilen çalışan gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 31 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:39
Sabah
05:34
Öğle
13:13
İkindi
17:11
Akşam
20:41
Yatsı
22:27

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler31 Mayıs Çarşamba

Deva eczanesi
Cerkezkoy
Can eczanesi
Corlu
Marmaracik eczanesi
Corlu
Emir eczanesi
Saray
Şifa eczanesi
Marmaraereglisi
Dürüst eczanesi
Sarkoy
Çerkezköy eczanesi
Cerkezkoy
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Anüsünde sıkışan doktorları bile şaşkına çevirdi! Acil ameliyat...

Anüsünde sıkışan doktorları bile şaşkına çevirdi! Acil ameliyat...

Anne DNA testi yaptırdı! Çıkan sonuca inanamadı... "Karışıklık..."

Anne DNA testi yaptırdı! Çıkan sonuca inanamadı... "Karışıklık..."

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Karısı güzellik yarışmasında ikinci oldu! Ortalığı birbirine kattı

Karısı güzellik yarışmasında ikinci oldu! Ortalığı birbirine kattı

Şaka yapmak istemişti! Bir anda kanlar içinde kaldı

Şaka yapmak istemişti! Bir anda kanlar içinde kaldı

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.