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Tatil değil,uzaktan eğitim

BALIKESİR HABERLERİ  | 03.04.2020 16:08 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çalışmaları kapsamında, öğretmenler öğrencileri ile sosyal medya üzerinde buluşmaya başladı.Bu kapsamda genel yayınların dışında ilçede bazı öğretmenler, öğrencileri ile telekonferans yöntemi ile evlerden ders işliyor ve anlattıkları videolarıda öğrencilerine ulaştırma imkanı buluyor.Bu arada yine sosyal medya üzerinden, hem okul yönetici ve öğretmenleri yapacakları faaliyetleri planlamak ve değerlendirmek amacıyla bir araya geliyorlar.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çalışmaları kapsamında, öğretmenler öğrencileri ile sosyal medya üzerinde buluşmaya başladı.
Bu kapsamda genel yayınların dışında ilçede bazı öğretmenler, öğrencileri ile telekonferans yöntemi ile evlerden ders işliyor ve anlattıkları videolarıda öğrencilerine ulaştırma imkanı buluyor.
Bu arada yine sosyal medya üzerinden, hem okul yönetici ve öğretmenleri yapacakları faaliyetleri planlamak ve değerlendirmek amacıyla bir araya geliyorlar. Veli ve öğrenci whatsapp gruplarında da öğretmenler gün gün belirledikleri eğitim programını öğrencilerine ulaştırıyor ve takibini yapıyor.
Sosyal izolasyon sürecinde öğrencisine imkanlarını zorlayarak en doğru ve güzel şekilde eğitim vermeyi amaçlayan fedakar öğretmenlere şükranlarını sunduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Fehim Altun, “Geleceğimizi aydınlatacak olan sevgili öğrencilerimiz, sizleri ilk ders zilinin ardından okullarımızda görmek için sabırsızlanıyoruz. O gün gelene dek bu sürecin tatil değil uzaktan eğitim süreci olduğunu unutmamanızı hatırlatıyor, ailenizle evinizde keyifli vakit geçirmenizi temenni ediyoruz.”diye konuştu.

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