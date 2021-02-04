YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Tatil müzikle renklendi

Tatil müzikle renklendi

04.02.2021 17:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sömestr tatilini şehrin farklı noktalarında düzenlediği canlı müzik performansları ile renklendirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sömestr tatilini şehrin farklı noktalarında düzenlediği canlı müzik performansları ile renklendirdi. Şarampol, Kalekapısı, Üçkapılar, Işıklar Vatan Kahvesi önü ve Düden Park’ta kurulan sahnelerde yerel sanatçılar konser verdi.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, sömestr tatilini ‘Müzik Şehrin Kalbinde’ etkinliği kapsamında şehrin farklı noktalarında düzenlediği konserlerle renklendirdi. Hem tatili eğlenceli kılmak hem de pandemi döneminde mesleklerini icra edemeyen yerel müzik gruplarına destek olmak amacıyla gerçekleştirilen konserlerde kentin 5 farklı noktasında canlı müzik performansları sergilendi.

Yerel sanatçılar
Şarampol, Kalekapısı, Üçkapılar, Işıklar Vatan Kahvesi önü ve Düden Park’ta kurulan mini sahnelerde pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntılar çeken yerel sanatçılardan oluşan 5 ayrı müzik ekibi sahne aldı. Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu işbirliği ile gerçekleştirilen konserler vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleşen konserlerde ölüm yıldönümleri Şubat ayı olan Barış Manço ve Cem Karaca da şarkıları ile anıldı. Vatandaşlar, birbirinden güzel şarkılara eşlik ederek, bu anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
1/

Antalya Namaz Vakitleri 4 Şubat Perşembe

İmsak
06:29
Sabah
07:50
Öğle
13:16
İkindi
16:07
Akşam
18:32
Yatsı
19:49

Antalya Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Perşembe

Akbulut Eczanesi
Muratpasa
Atlas Eczanesi
Muratpasa
Durukan Eczanesi
Muratpasa
Efendioğlu Eczanesi
Muratpasa
Gamze Eczanesi
Muratpasa
Gökçen Efe Eczanesi
Muratpasa
Aktan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yunusemre’de yağış seferberliği

Yunusemre’de yağış seferberliği

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Diğer Haberler

Alanya’da 30. Triatlon Yarışları için imzalar atıldı

Alanya’da 30. Triatlon Yarışları için imzalar atıldı

ALTİD’de kamu ve turizm görüşüldü

ALTİD’de kamu ve turizm görüşüldü

Muratpaşa’nın parklara, sokaklara diktiği turunçlardan 20 farklı ürün çıktı

Muratpaşa’nın parklara, sokaklara diktiği turunçlardan 20 farklı ürün çıktı

Avokadolu lezzetler fotoğraf yarışması başlıyor

Avokadolu lezzetler fotoğraf yarışması başlıyor

Afet risk azaltma planı hazırlık toplantısı

Afet risk azaltma planı hazırlık toplantısı

Korkuteli nüfusu 55 Bin 588 oldu

Korkuteli nüfusu 55 Bin 588 oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.