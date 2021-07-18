Tatil pozları devam ediyor! Merve Boluğur'dan duş pozu

Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla gündemde sık sık yer bulan Merve Boluğur, sosyal medya sayfasından tatil pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Tatil için saçlarının şeklini değiştiren ve yeni imajıyla takipçilerine tatile gittiğinin haberini veren Boluğur şimdi de duştan bir pozunu paylaştı.

Duştaki keyifli anlarını paylaşan Merve Boluğur'a hayranlarından beğeni yağdı.

Ünlü oyuncu, kısa süre önce kendisine gelen "Bir erkekte seni en çok ne etkiler?" sorusuna şu yanıtı vererek dikkat çekmiştİ: Varlığını hissettiren düşünüldüğümü yaşayayım. Tatlı sürprizler yapan, özetle eril, enerjisi yüksek kumral adam seviyorum.



