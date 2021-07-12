YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Tatil stili Morhipo'da

Tatil stili Morhipo'da

12.07.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pembe, turuncu, kırmızı, sarı ve mavi gibi yaz renklerinin ön planda olduğu koleksiyonda desenli ve desensiz parçalar renklerin enerjisini plajlara taşıyor

İSTANBUL (AA) - Morhipo Beach koleksiyonu bayram tatilini sahillerde geçireceklere stil vadediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, deniz, kum ve güneşin mükemmel tamamlayıcısı yaz parçaları Morhipo ile plajlara iniyor.

Mayo ve bikinilerin yanı sıra kimono ve pareoların da yer aldığı Morhipo.com 2021 beachwear koleksiyonu ile bu tatilde sahiller podyuma dönüşecek.

Pembe, turuncu, kırmızı, sarı ve mavi gibi yaz renklerinin ön planda olduğu koleksiyonda desenli ve desensiz parçalar renklerin enerjisini plajlara taşıyor. Yakıştır - karıştır, tek renkli ve desensiz parçalarla desenli ve renkli parçaların kombinlendiği koleksiyon, aykırı ve modern kombinleri oluşturmaya fırsat sunuyor.

Klasikten vazgeçemeyenler için marin stilinin kilit parçası lacivert, beyaz mayo ve bikiniler öne çıkarken, çizgili parçalar ile siyah parçalar iddialı kesim ve modelleri ile koleksiyonda yer alıyor.

Plaj stili denilince akıllara ilk mayo ve bikiniler gelse de plaj elbiseleri, pareo ve kimonolar da plaj tarzının güçlü bir tamamlayıcısı olarak dikkati çekiyor.

Bu sezon batik desenler, volan ve püskül detayları plaj elbiselerinde ön plana çıkıyor. Morhipo.com, sahillerde farkını ortaya koymak isteyenlere ise desenli, işlemeli keten ya da örgü kimonolardan oluşan geniş bir seçki sunuyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzlerce kişi sokaklara döküldüYüzlerce kişi sokaklara döküldü
PARTNERSevgilisini öpmeye doyamadıSevgilisini öpmeye doyamadı
Bayraktar AKINCI TİHA, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdıBayraktar AKINCI TİHA, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:40
Sabah
05:36
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:44
Yatsı
22:31

İstanbul Nöbetçi Eczaneler12 Temmuz Pazartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Derya Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını çıkardı

İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını çıkardı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış 3 yıldır bulunamadı

Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış 3 yıldır bulunamadı

Manisa'da haber alınamayan kadını jandarma buldu

Manisa'da haber alınamayan kadını jandarma buldu

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da baraj göletinde kaybolan çocuk ile amcasının cesedi bulundu

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da baraj göletinde kaybolan çocuk ile amcasının cesedi bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.