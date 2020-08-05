YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Tatilciler Erdek’i çöplüğe çevirdi

Tatilciler Erdek’i çöplüğe çevirdi

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.08.2020 19:23 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Erdek İlçesi’nde bayram tatilini geçiren bazı kişilerin cadde ve sokaklara bıraktığı çöplere ilçe halkı yoğun tepki gösterdi.Güney Marmara Bölgesi’nin önemli turizm kenti Erdek ve bağlı kırsal mahalle plajlarında denize giren, piknik alanlarını kullanan bir kısım tatilcinin bıraktığı atıkların içinde pet ve cam şişeler, çocuk bezleri ve yiyecek artıkları olduğu göze çarptı.

Balıkesir’in Erdek İlçesi’nde bayram tatilini geçiren bazı kişilerin cadde ve sokaklara bıraktığı çöplere ilçe halkı yoğun tepki gösterdi.
Güney Marmara Bölgesi’nin önemli turizm kenti Erdek ve bağlı kırsal mahalle plajlarında denize giren, piknik alanlarını kullanan bir kısım tatilcinin bıraktığı atıkların içinde pet ve cam şişeler, çocuk bezleri ve yiyecek artıkları olduğu göze çarptı. Kurban Bayramı tatilini Erdek kent merkezi başta olmak üzere Ocaklar, Narlı, İlhan, Doğanlar, Turan ve Ormanlı gibi turistik mahallelerdeki plajlarda geçiren bazı kişilerin geride bıraktığı çöpler çevrecilerin tepkisini çekti.
Erdek’i çöplüğe çevirecekseniz gelmeyin
Erdek ilçesinin ve turistik kırsal mahallelerin yer aldığı Kapıdağ Yarımadası’nın plajlarında ve cennet koylarında denize giren, mesire ve piknik alanlarını kullanan kişilerin geride bıraktıkları atıklar rahatsız etti.
Erdek ve bağlı kırsal mahalleri kontrol için gezintiye çıkan çevreciler, karşılaştıkları çöp birikintilerini görüntüledi ve sosyal medya hesaplarından paylaştı. Duyarsız insanların her yeri çöplük alana dönüştürdüklerini belirten çevreciler, çevreye duyarlı olmayan tatilcilerin Erdek’e gelmemelerini istedi. Çevreye duyarlı, bulunduğu kenti kirletmemeye özen gösteren, yerel yönetime bu konularda yardımcı olan, çöp konteynırlarının önüne araçlarını park etmeyen, belediye temizlik görevlilerinin ulaşma imkanı olmayan alanlara çöp atmayan gerçek tatilcilerin Erdek’e gelmelerini isteyen ilçe halkı, çöplerin atılması için ilçenin muhtelif noktalarına yerleştirilen çöp konteynırlarını kullanan tatilcileri ise alkışladıklarını bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte dijital dönüşümün ve geleceğin meslekleriİşte dijital dönüşümün ve geleceğin meslekleri
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çeşme Kaymakamının görev yeri değişti

Çeşme Kaymakamının görev yeri değişti

Bellona Kayseri transferi kapattı

Bellona Kayseri transferi kapattı

Uşak’ın saklı cenneti Dereboyu, keşfedilmeyi bekliyor

Uşak’ın saklı cenneti Dereboyu, keşfedilmeyi bekliyor

İl Jandarma Komutanı Uysal Ağaoğlu veda ziyaretlerine başladı

İl Jandarma Komutanı Uysal Ağaoğlu veda ziyaretlerine başladı

Osmanlı Devlet’inden kalma 700 yıllık Yörük köyü Günüören

Osmanlı Devlet’inden kalma 700 yıllık Yörük köyü Günüören

Belediyenin nohutları aşevinde yemek olup sofralara gidecek

Belediyenin nohutları aşevinde yemek olup sofralara gidecek

Balıkesir Namaz Vakitleri 5 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:26
Sabah
06:05
Öğle
13:20
İkindi
17:11
Akşam
20:25
Yatsı
21:56

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Çarşamba

Buse Eczanesi
Merkez
Karahan Eczanesi
Merkez
Perihan Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Cemre Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Ermişler Ailesi’nden eğitime destek

Ermişler Ailesi’nden eğitime destek

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.