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Tatilciler gitti, çöpleri kaldı

EDİRNE HABERLERİ  | 03.08.2020 16:27 | Son Güncelleme

Bayram tatilini geçirmek için Saros Körfezi’ne gelen tatilcilerden geriye sahil boyunca uzanan çöpler kaldı, son anlarını fotoğraf çekerek geçirmek isteyenler, çevredeki çöpleri kadrajlarına almamakta zorlandı.Kurban Bayramı tatilinin ardından tatilciler Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Erikli ve Mecidiye’den yavaş yavaş geri dönmeye başladı.

Bayram tatilini geçirmek için Saros Körfezi’ne gelen tatilcilerden geriye sahil boyunca uzanan çöpler kaldı, son anlarını fotoğraf çekerek geçirmek isteyenler, çevredeki çöpleri kadrajlarına almamakta zorlandı.
Kurban Bayramı tatilinin ardından tatilciler Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Erikli ve Mecidiye’den yavaş yavaş geri dönmeye başladı. Bayram tatili boyunca konakladıkları yerleri boşaltan tatilcilerden geriye çöpler kaldı. Yol kenarlarından, kamp alanlarına ve hatta sahillere kadar bir çok faklı yerlerde bırakılan ve çöp kutularına atılmayan poşet, karton, yiyecek ve içecek artıkları, bebek bezi, maske gibi çok farklı çöp çevre kirliliği oluşturdu. Sıcağın altında kalan bu çöpler aynı zamanda çevreye ağır koku bıraktı.
Atılması belirlenen yerlere atılmayan poşet ve ürün ambalajları rüzgarın da etkisiyle çevreye saçılırken, bu çöpler bölgede yaşayan vatandaşların da evlerine kadar geldi. Özellikle sahilde yakılan ateşlerden kalan odun parçaları ve kumun üzerine gelişi güzel bırakılan cam şişeler, çocukların da oynadığı sahillerde büyük tehlike oluşturdu, manzarayı gören vatandaşlar duruma isyan etti.
Tatilinin son anlarını çektikleri fotoğraflarla bitirmek isteyen bazı tatilciler ise çevredeki çöpleri kadrajlarına almamak için zorlandılar.

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