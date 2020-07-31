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Tatilciler Marmaris plajlarını doldurdu

MUĞLA HABERLERİ  | 31.07.2020 12:43 | Son Güncelleme

Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ramazan Bayramı’nı evlerinde geçiren tatilciler Kurban Bayramını fırsat bilip Muğla’nın turistlik ilçelerine akın etti.Halk plajlarının yanı sıra özel plajlarında dolu olduğu Marmaris’te güneşin ve denizin tadını Kurban Bayramı dolayısıyla ilçeye gelen tatilciler çıkarıyor.

Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ramazan Bayramı’nı evlerinde geçiren tatilciler Kurban Bayramını fırsat bilip Muğla’nın turistlik ilçelerine akın etti.

Halk plajlarının yanı sıra özel plajlarında dolu olduğu Marmaris’te güneşin ve denizin tadını Kurban Bayramı dolayısıyla ilçeye gelen tatilciler çıkarıyor. Kimi turistler deniz ve güneşin tadını çıkarırken, kimi turistlerin ise ilçenin önemli yerlerini gezdikleri görüldü. Ukrayna’dan Marmaris’e tatile gelen Nancia Kraşofa ‘’ Marmaris çok güzel ve güvenli ‘’ diye konuştu.
Bayram boyunca güvenlik ekipleri de turistlere temizlik, maske ve sosyal mesafe konularında uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

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