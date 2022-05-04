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Tatilcilerin bayram tatili dönüş yolculuğu başladı

04.05.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatilcilerin bayram tatili dönüş yolculuğu başladı

BOLU/DÜZCE (AA) - Ramazan Bayramı tatilini yaşadıkları yerlerin dışında geçiren sürücülerin dönüş için yola çıkmasıyla, Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde zaman zaman akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu başladı.

Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminin İstanbul yönünde zaman zaman akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Bölgede D-100 kara yolunda da zaman zaman akıcı yoğunluk gözlemleniyor.

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