YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Tatilde el ele verip okullarını güzelleştirdiler

Tatilde el ele verip okullarını güzelleştirdiler

MUĞLA HABERLERİ  | 03.02.2020 17:02 | Son Güncelleme

Milas’a bağlı Bafa Mahallesi’nde eğitim öğretim alanında hizmet veren Bafa Ortaokulu yöneticileri ve öğretmenler, yarıyıl tatilini fırsat bilerek okullarının eksiklerini el birliğiyle tamamlamaya çalıştı.

Milas’a bağlı Bafa Mahallesi’nde eğitim öğretim alanında hizmet veren Bafa Ortaokulu yöneticileri ve öğretmenler, yarıyıl tatilini fırsat bilerek okullarının eksiklerini el birliğiyle tamamlamaya çalıştı. Bakım onarım çalışmalarını yapan öğretmen ve yöneticilere, öğrencilerinden de destek geldi.
Bafa’da yaklaşık 130 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü Bafa Ortaokulu, Okul Müdürü Bekir But’un öncülüğünde, okul yöneticileri ve öğretmenlerinin özverili çalışmalarıyla ikinci döneme eksiksiz hazır hale getirildi.
17 Ocak’ta okulların iki haftalık tatile girmesinin ardından birçok öğretmen ve öğrenci dinlenmek için kendine zaman ayırırken, Bafa Ortaokulu yöneticileri, öğretmenleri tatili fırsat bilerek okullarında boya, badana çalışması yaptılar.
Kendi imkanlarını kullanarak çalışmalarını sürdüren öğretmenlere zaman zaman öğrenciler de katılarak destek verdiler. Okulun yardımcı personelleri de temizlik konusunda çalışmalara katkıda bulundular.

Çalışmalar sadece okul içerisinde, sınıflarla sınırlı kalmadı. Okul binasının dış cephesi ve bahçesinde de resim çalışması yapıldı. Bina duvarı, bahçe duvarları ve bahçede bulunan mobilyalar öğrencilerin katılımıyla rengarenk boyanarak ikinci döneme hazır hale getirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tunçbilek’te hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Tunçbilek’te hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

Dorukhan Toköz'ün, eski kız arkadaşını tehdit ettiği iddiasına avukatından yalanlama

Dorukhan Toköz'ün, eski kız arkadaşını tehdit ettiği iddiasına avukatından yalanlama

Çavdarhisarspor şampiyonluğa yürüyor

Çavdarhisarspor şampiyonluğa yürüyor

Modifiye tutkunu "Süslü"nün dolmuşunda renkli yolculuk

Modifiye tutkunu "Süslü"nün dolmuşunda renkli yolculuk

Muğla Namaz Vakitleri 3 Şubat Pazartesi

İmsak
06:40
Sabah
08:02
Öğle
13:25
İkindi
16:14
Akşam
18:39
Yatsı
19:56

Muğla Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Pazartesi

Çimen Eczanesi
Merkez
Özcan Eczanesi
Merkez
Burcu Eczanesi
Bodrum
Can Eczanesi
Bodrum
Erdem Eczanesi
Bodrum
Hazer Eczanesi
Bodrum
Kıvanç Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

Milas’ta trafik kazası: 1 ölü

Milas’ta trafik kazası: 1 ölü

Uçuruma Yuvarlanan Kamyondan Sağ Çıktı

Uçuruma Yuvarlanan Kamyondan Sağ Çıktı

İntihar Eden "kara Melek" Lakaplı Aysun Gürer Toprağa Verildi

İntihar Eden "kara Melek" Lakaplı Aysun Gürer Toprağa Verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.