Tatlıcılara bayram denetimi

Muratpaşa Belediyesi, bu yıl korona virüs salgını dolayasıyla herkesin evlerinde kutlayacağı Ramazan Bayramı öncesi, tatlı imalathaneleri ve pastaneleri denetledi. Denetimlerde her ayrıntı değerlendirildi.

Muratpaşa Belediyesi, salgın dolayısıyla Cumartesi günü başlayacak sokağa çıkma kısıtlamalarıyla evlerde kutlanacak Ramazan Bayramı öncesi, ilçedeki tatlı ve şekerleme imalathaneleriyle fırın ve pastaneleri denetledi. İşletmelerin ruhsat kontrolüyle denetimlere başlayan ekipler, çalışanların kılık ve kıyafetinden bone takılıp takmadıklarına kadar her ayrıntıyı titizlikle değerlendirdi. İmalathanelerin mutfağında da denetim yapan ekipler, sağlık koşulları açısından gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. Ekipler, artan hava sıcaklıklarını da göz önüne alarak gerekli uyarılarda bulunurken ürünlerin saklanma koşulları da kontrol edildi.

