Tatlı’nın polisiye romanı "Aşk Faciası" çıktı

Gazeteci-Yazar Ali Tatlı’nın "Aşk Faciası" isimli romanı kitapseverlerle buluştu.

Geçmiş yıllarda çeşitli gazetelerde polis muhabiri olarak çalışan Ali Tatlı, kurgusal polisiye romanıyla okuyucuların karşısına çıktı. Roman, 3 yıl önce işlediği bir cinayetin ardından intihar eden kadının bir gece yarısı eski sevgilisini telefonla aramasıyla ortaya çıkan tuhaf olaylar zincirini anlatıyor.

Platanus Yayınevi’nden çıkan Aşk Faciası’nın kapak fotoğrafı Gazeteci-Fotoğraf Sanatçısı Abdülkadir Karataş tarafından çekildi.

Kapak tasarımı Grafiker Kerim Çakmak’a ait olan Aşk Faciası isimli romanın satışları şimdilik çeşitli kitap satış siteleri üzerinden yapılıyor.

