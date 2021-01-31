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Tatlı’nın polisiye romanı "Aşk Faciası" çıktı

31.01.2021 09:35 | Son Güncelleme:
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Tatlı’nın polisiye romanı "Aşk Faciası" çıktı

Gazeteci-Yazar Ali Tatlı’nın "Aşk Faciası" isimli romanı kitapseverlerle buluştu.Geçmiş yıllarda çeşitli gazetelerde polis muhabiri olarak çalışan Ali Tatlı, kurgusal polisiye romanıyla okuyucuların karşısına çıktı.

Gazeteci-Yazar Ali Tatlı’nın "Aşk Faciası" isimli romanı kitapseverlerle buluştu.
Geçmiş yıllarda çeşitli gazetelerde polis muhabiri olarak çalışan Ali Tatlı, kurgusal polisiye romanıyla okuyucuların karşısına çıktı. Roman, 3 yıl önce işlediği bir cinayetin ardından intihar eden kadının bir gece yarısı eski sevgilisini telefonla aramasıyla ortaya çıkan tuhaf olaylar zincirini anlatıyor.
Platanus Yayınevi’nden çıkan Aşk Faciası’nın kapak fotoğrafı Gazeteci-Fotoğraf Sanatçısı Abdülkadir Karataş tarafından çekildi.
Kapak tasarımı Grafiker Kerim Çakmak’a ait olan Aşk Faciası isimli romanın satışları şimdilik çeşitli kitap satış siteleri üzerinden yapılıyor.

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