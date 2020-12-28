YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. TATSO’dan öğrencilere tablet desteği

TATSO’dan öğrencilere tablet desteği

BİTLİS HABERLERİ  | 28.12.2020 16:31 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) başlatılan tablet dağıtım kampanyası kapsamında Bitlis’in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasına (TATSO) bağlı Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere toplam 75 adet klavyeli tablet bilgisayar gönderildi.TOBB’un katkılarıyla yürütülen kampanya kapsamında 55 adedi TOBB tarafından, 20 adedi ise TATSO tarafından satılan alınan toplam 75 adet klavyeli tablet bilgisayar, öğrencilere dağıtılmak üzere protokolle Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslimi sağlandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) başlatılan tablet dağıtım kampanyası kapsamında Bitlis’in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasına (TATSO) bağlı Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere toplam 75 adet klavyeli tablet bilgisayar gönderildi.
TOBB’un katkılarıyla yürütülen kampanya kapsamında 55 adedi TOBB tarafından, 20 adedi ise TATSO tarafından satılan alınan toplam 75 adet klavyeli tablet bilgisayar, öğrencilere dağıtılmak üzere protokolle Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslimi sağlandı. Tatvan’daki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak tablet bilgisayarların teslimi için Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer’i ziyaret eden Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Bilal Adabağ, 45 adet tableti protokolle Müdür Yüzer’e teslim etti.
TATSO Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Aydoğdu ve İsmail Alkoç ise Ahlat ve Adilcevaz ilçe milli eğitim müdürlerini ziyaret ederek 6’sı Adilcevaz ve 15’i de Ahlat olmak üzere 21 adet tabletin teslimini sağladı.
Geleceğin güvencesi olarak gördükleri gençlerin eğitimini önemsediklerine vurgu yapan TATSO Başkanı Bilal Adabağ, TATSO olarak TOBB’un da katkılarıyla odalarına bağlı Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere toplam 75 adet klavyeli tablet bilgisayar hediye edildiğini söyledi. İmkanlar dahilinde eğitime olan desteklerini sürdüreceklerini ifade eden TATSO Başkanı Bilal Adabağ, “TATSO olarak bir yandan ilimizin ekonomisini büyütmeye çalışırken, bütün çocuklarımızın eğitim öğretim programlarına erişebilmeleri için eğitime yatırım yapmayı da ihmal etmedik. TOBB öncülüğünde başlatılan tablet dağıtım kampanyası kapsamında odamıza bağlı Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerimizdeki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere toplam 75 adet klavyeli tablet bilgisayar hediye aldık. Almış olduğumuz bu tabletleri öğrencilerimize dağıtılmak üzere ilgili ilçe milli eğitim müdürlüklerimize ulaştırdık. İnşallah bu tabletler sayesinde ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz pandemi süreci ve sonrasında derslerini daha yakından takip edebilecekler. Ben bu vesile ile katkılarından dolayı TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyor, tabletlerin öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil'den üzücü haber Seren Serengil'den üzücü haber
Türkiye'yi sevindiren kare! Türkiye'yi sevindiren kare!
1/

Bitlis Namaz Vakitleri 28 Aralık Pazartesi

İmsak
05:53
Sabah
07:21
Öğle
12:18
İkindi
14:45
Akşam
17:05
Yatsı
18:28

Bitlis Nöbetçi Eczaneler28 Aralık Pazartesi

Hayat Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Adilcevaz
Hayat Eczanesi
Ahlat
Güroymak Eczanesi
Guroymak
Altındal Eczanesi
Tatvan
Deniz Eczanesi
Tatvan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.