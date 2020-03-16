TATSO’dan “Ticari tedbir” çalışması

Bitlis’in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) tarafından ülkemizde de görülmeye başlayan korona virüsün ekonomi ve ticarete etkilerini en aza indirmek için “Ticari tedbir” çalışmaları başlatıldı.

Ticari anlamda yaşanabilecek muhtemel sıkıntıların önüne geçmek amacıyla Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) olarak bir takım girişimlerde bulunduklarını belirten TATSO Başkanı Bilal Adabağ, “Korona virüsü tüm dünyada olduğu gibi maalesef ülkemizde de kendini göstermeye başladı. Bu virüs olayı sağlığımızı tehdit etmekle birlikte maalesef ticareti de olumsuz yönde etkilemektedir. Bu mahalde; memleketimize emekleri inkar edilemez kıymetli iş insanlarımızın tamamının sıkıntısını dile getirmek adına, TOBB aracılığıyla Maliye Bakanlığına yaşanabilecek sıkıntılarla ilgili muhtemel durumlar yazılı olarak hazırlanmış ve gönderilmiştir. Ayrıca; Bitlis milletvekillerimiz Cemal Taşar ve Vahit Kiler ile telefonla görüşmeler sağlanarak, konuyla ilgili Bitlis Valiliği, Sosyal Güvenlik Kurumu, İŞ-KUR Müdürlüğü, Türkiye Bankalar Birliği, Bitlis Valiliği, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı başta olmak üzere ilgili tüm kurumlara gerekli yazışmalar yapılmıştır. Ayrıca; yine tacirlerimiz için vergi borçları ödeme tarihlerinin ötelenmesi, banka ödemelerinin ve çeklerin sonraki bir tarihe ertelenmesi, düşük faizli ya da ileri bir tarihte ödenmeye başlanmak üzere kredi imkanı sağlanması konularında ilgili kurumlarla görüşme ve yazışmalar yapılmıştır. Bu manada; tacirlerimiz için inşallah girişimlerimiz ve yazışmalarımız devam edecektir” dedi.