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Tatvan Belediyesi ilaçlama ekibi iş başında

BİTLİS HABERLERİ  | 20.07.2020 12:44 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Belediyesi, sıcak yaz günlerinde vatandaşların açık ve kapalı alanlarda daha rahat vakit geçirmesini sağlamak ve haşerelerin zararlı etkilerini en aza indirmek için larva üreme noktalarında düzenli olarak yaptığı ilaçlama çalışmalarının dışında sokaklarda ilaçlama çalışmalarını da gece gündüz sürdürüyor.Tatvan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilaçlama çalışmalarını tüm mahallelerde belirlenen program dâhilinde sürdürüyor.

Bitlis’in Tatvan Belediyesi, sıcak yaz günlerinde vatandaşların açık ve kapalı alanlarda daha rahat vakit geçirmesini sağlamak ve haşerelerin zararlı etkilerini en aza indirmek için larva üreme noktalarında düzenli olarak yaptığı ilaçlama çalışmalarının dışında sokaklarda ilaçlama çalışmalarını da gece gündüz sürdürüyor.
Tatvan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilaçlama çalışmalarını tüm mahallelerde belirlenen program dâhilinde sürdürüyor. Bu kapsamda ilaçlama ekipleri; yeşil alan, ağaç ve bütün mahalle ile sokaklarda haşereye karşı gece geç saatlere kadar ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Söz konusu çalışmayla doğaya ve insan sağlığına zararlı canlıların üremesinin de önüne geçen ekipler, ilaçlama çalışmalarında Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan onaylı, insan sağlığına uygun ilaçları kullanıyor.
Vatandaşlardan gelen tüm ilaçlama taleplerini karşılayan ilaçlama ekipleri, halkın özellikle de çocukların sağlığını korumak amacıyla erişkin haşerelerin barınma alanları olan bütün parklar ve bahçeleri düzenli olarak ilaçlıyor. Belli bir periyot dahilinde yapılan ilaçlama çalışmalarının yaz sezonunun sonuna kadar devam edeceği bildirildi.

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