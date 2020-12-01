YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Tatvan Belediyesi kışa hazır

Tatvan Belediyesi kışa hazır

BİTLİS HABERLERİ  | 01.12.2020 13:17 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Belediyesi, kış öncesi karla mücadele çalışmalarıyla ilgili hazırlıklarını tamamladı.Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yaklaşan kış mevsimi öncesi Fen İşleri Müdürlüğünün hazırlıklarını tamamlandığını söyledi.

Bitlis’in Tatvan Belediyesi, kış öncesi karla mücadele çalışmalarıyla ilgili hazırlıklarını tamamladı.
Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yaklaşan kış mevsimi öncesi Fen İşleri Müdürlüğünün hazırlıklarını tamamlandığını söyledi. Karla mücadele ile ilgili saha amirliğinde karla mücadele ekibiyle bir araya gelen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Tatvan Belediyesi karla mücadelede görevli arkadaşlarımızla toplantı yaparak mevcut durumu, alınacak önlemleri ve yapılacak mücadele çalışmalarını değerlendirdik” dedi.
Tatvan’ı karla mücadele çalışmalarında 7 bölgeye ayırdıklarını, 28 araç ve 70 personel ile kış ayına hazır olduklarını ifade eden Başkan Geylani, “Tatvan Belediyesi olarak kışa hazırlık çalışmalarımızı tamamladık. Toplamda 22 mahallemizi 7 ayrı gölgeye ayırdık. 28 iş makinemiz ve 70 personelimiz ile sahada hazır bir şekilde bekliyoruz. Amacımız olumsuz bir hava durumunda vatandaşlarımızın mağdur olmaması için mümkün olan bütün ekip ve ekipmanlarla personellerimizle karla mücadelemizi başarılı bir şekilde gerçekleştirmek. İnşallah bu kış ayları boyunca hiçbir şekilde bir mağduriyet yaşanmadan bütün karla mücadele çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu konuda vatandaşlarımız müsterih olabilir” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşk bitti!Aşk bitti!
Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu
1/

Bitlis Namaz Vakitleri 1 Aralık Salı

İmsak
05:36
Sabah
07:03
Öğle
12:06
İkindi
14:37
Akşam
16:58
Yatsı
18:20

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 1 Aralık Salı

Eren Eczanesi
Merkez
Yenigün Eczanesi
Adilcevaz
Halk Eczanesi
Ahlat
Sağlık Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Ihlamur Eczanesi
Tatvan
Göl Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.