Tatvan Belediyesi kışa hazır

Bitlis’in Tatvan Belediyesi, kış öncesi karla mücadele çalışmalarıyla ilgili hazırlıklarını tamamladı.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yaklaşan kış mevsimi öncesi Fen İşleri Müdürlüğünün hazırlıklarını tamamlandığını söyledi. Karla mücadele ile ilgili saha amirliğinde karla mücadele ekibiyle bir araya gelen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Tatvan Belediyesi karla mücadelede görevli arkadaşlarımızla toplantı yaparak mevcut durumu, alınacak önlemleri ve yapılacak mücadele çalışmalarını değerlendirdik” dedi.

Tatvan’ı karla mücadele çalışmalarında 7 bölgeye ayırdıklarını, 28 araç ve 70 personel ile kış ayına hazır olduklarını ifade eden Başkan Geylani, “Tatvan Belediyesi olarak kışa hazırlık çalışmalarımızı tamamladık. Toplamda 22 mahallemizi 7 ayrı gölgeye ayırdık. 28 iş makinemiz ve 70 personelimiz ile sahada hazır bir şekilde bekliyoruz. Amacımız olumsuz bir hava durumunda vatandaşlarımızın mağdur olmaması için mümkün olan bütün ekip ve ekipmanlarla personellerimizle karla mücadelemizi başarılı bir şekilde gerçekleştirmek. İnşallah bu kış ayları boyunca hiçbir şekilde bir mağduriyet yaşanmadan bütün karla mücadele çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu konuda vatandaşlarımız müsterih olabilir” diye konuştu.

