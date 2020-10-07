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Tatvan Belediyesi tarafından 15 farklı kurs açılıyor

BİTLİS HABERLERİ  | 07.10.2020 16:42 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından hobi, kişisel eğitim ve meslek edindirme amaçlı 15 farklı kurs için başvurular başladı.Tatvan belediyesinden yapılan açıklamada, “Tatvan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Tatvan Belediyesi Bilgi Evi ve Tatvan Belediyesi Kültür, Sanat ve Spor Merkezi’nde olmak üzere 2 merkezde toplamda 15 branşta kurs verilecek.

Tatvan Belediyesi tarafından 15 farklı kurs açılıyor

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından hobi, kişisel eğitim ve meslek edindirme amaçlı 15 farklı kurs için başvurular başladı.
Tatvan belediyesinden yapılan açıklamada, “Tatvan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Tatvan Belediyesi Bilgi Evi ve Tatvan Belediyesi Kültür, Sanat ve Spor Merkezi’nde olmak üzere 2 merkezde toplamda 15 branşta kurs verilecek. Kursların kayıtları Tatvan Belediyesi Bilgi Evi ve Tatvan Belediyesi Kültür, Sanat ve Spor Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Kadınlar için açılacak filografi, iğne oyası, el nakışları, ahşap boyama, makine nakışları, giyim üretim, kokulu taş ve Kur’an-ı Kerim kurslarından oluşurken karma kurslarımızda ise mey, gitar, bağlama, ritim, ilk yardım, ön muhasebe ve halk oyunları kurslarından oluşmaktadır. Halk oyunlarında ise Ege Yöresi/Zeybek, Karadeniz Yöresi/Horon, Doğu ve Güneydoğu Yöresi/Halay, Akdeniz Yöresi/Teke, Trakya Yöresi/Karşılama, İç Anadolu Yöresi/Kaşıklı Oyunlar, Kafkas, Azeri, Gürcü vb. alt oyun kursları açılacaktır. Kurslara başvuru için son tarih 16 Ekim 2020 Cuma günü Halk Eğitim Merkezi ile beraber açılacak olan kurslar ücretsizdi” denildi.

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