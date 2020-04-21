YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Tatvan Belediyesi ve TATSO’dan istişare toplantısı

Tatvan Belediyesi ve TATSO’dan istişare toplantısı

BİTLİS HABERLERİ  | 21.04.2020 19:05 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanı Bilal Adabağ, korona virüs nedeniyle ilçede yaşanan sıkıntılarla esnaf ve tacirlerin durumlarını görüşmek üzere istişare toplantısında bir araya geldi.TATSO’da gerçekleştirilen toplantıda; gündemdeki konular üzerine görüşme yapılarak, Tatvan Belediyesi ve TATSO işbirliği ile neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Tatvan Belediyesi ve TATSO’dan istişare toplantısı

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanı Bilal Adabağ, korona virüs nedeniyle ilçede yaşanan sıkıntılarla esnaf ve tacirlerin durumlarını görüşmek üzere istişare toplantısında bir araya geldi.
TATSO’da gerçekleştirilen toplantıda; gündemdeki konular üzerine görüşme yapılarak, Tatvan Belediyesi ve TATSO işbirliği ile neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Gündeme dair genel değerlendirmelerin de yapıldığı istişare toplantısında gerek esnaf ve tacirler, gerekse ilçe halkı için yapılabilecek tüm işlerde ortak hareket edilmesi kararlaştırıldı.
Tatvan Belediyesi olarak ilçenin korona virüs salgınından en asgari düzeyde etkilenmesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, bu noktada TATSO ile işbirliği içinde çalışma yürüteceklerini ifade etti.
Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanı Bilal Adabağ ise TATSO olarak yürüttükleri çalışmaların yanında Tatvan Belediyesi ile de yürütecekleri ortak çalışmalarla sürece katkı sunacaklarını dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bizim evimiz bugün böyleydi' 'Bizim evimiz bugün böyleydi'
23 Nisan için dikkat çeken öneri: Camilerde... 23 Nisan için dikkat çeken öneri: Camilerde...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Konya Büyükşehir trafiği rahatlatmak için kavşaklarda düzenleme yapılıyor

Konya Büyükşehir trafiği rahatlatmak için kavşaklarda düzenleme yapılıyor

Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım

Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Bitlis Namaz Vakitleri 21 Nisan Salı

İmsak
03:51
Sabah
05:20
Öğle
12:15
İkindi
15:59
Akşam
19:00
Yatsı
20:24

Bitlis Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Salı

Merkez Eczanesi
Merkez
Yenigün Eczanesi
Adilcevaz
Hayat Eczanesi
Ahlat
Güroymak Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
H.Gizem Eczanesi
Tatvan
Toprak Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bitlis’te yağmur sonrası gökkuşağı güzelliği

Bitlis’te yağmur sonrası gökkuşağı güzelliği

Tatvan’daki kaza anı kamerada

Tatvan’daki kaza anı kamerada

Ak Partili belediye meclis üyesi Süleymanoğlu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Ak Partili belediye meclis üyesi Süleymanoğlu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Kaymakam Erat trafik uygulamalarına katıldı

Kaymakam Erat trafik uygulamalarına katıldı

Tatvan SSK hastanesi kapanmıyor

Tatvan SSK hastanesi kapanmıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.