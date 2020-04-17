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Tatvan Belediyesinden bahar temizliği

BİTLİS HABERLERİ  | 17.04.2020 17:10 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Belediyesi, Kültür Mahallesi üzerinde bulunan su kanalında biriken çöp, atık ve çamurların temizlenmesi için çalışma başlattı.Kültür Mahallesi üzerinde bulunan su kanalında biriken katı çöp atıkları ve çamurun oluşturduğu çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması, çevre ve insan sağlığının korunması için Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve DSİ ekipleri tarafından temizlik çalışması başlatıldı.

Bitlis’in Tatvan Belediyesi, Kültür Mahallesi üzerinde bulunan su kanalında biriken çöp, atık ve çamurların temizlenmesi için çalışma başlattı.
Kültür Mahallesi üzerinde bulunan su kanalında biriken katı çöp atıkları ve çamurun oluşturduğu çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması, çevre ve insan sağlığının korunması için Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve DSİ ekipleri tarafından temizlik çalışması başlatıldı. Başlatılan temizlik çalışmaları kapsamında buradaki kanalda biriken çöpler kanaldan çıkarılarak, daha sonra kamyonlara yüklenerek çöp toplama merkezine götürülüyor.
Temizlik çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Belediye olarak şehir genelinde insan sağlığının korunması ve çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması için sürekli çalışmalar yapmaktayız. Şu anda ekiplerimiz su kanalında temizlik çalışması yapıyor. Tabi iş sadece temizlemekle olmuyor. Bu konuda vatandaşlarımızın da bize yardımcı olması gerekiyor. Sonuçta çevreyi kirletmekte, korumakta bizim elimizde. Çevremizi temiz tutmak ve korumak için tüm vatandaşlarımızın daha duyarlı olmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.
Belediyenin başlatmış olduğu çok yönlü temizlik çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

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