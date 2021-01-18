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Tatvan Belediyesinden karla mücadele çalışması

18.01.2021 09:28 | Son Güncelleme:
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Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Ana arterleri temizleyen ekipler, minibüs güzergâhlarını ulaşıma açık hale getirdi.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Ana arterleri temizleyen ekipler, minibüs güzergâhlarını ulaşıma açık hale getirdi. Loder ve greyderlerle karlar temizlenirken, bir yandan da buzlanmanın önlenmesi için tuzlama çalışmaları yapılıyor. Kar yağışının yolları kayganlaştırması ve buzlanmayı da beraberinde getirmesi neticesinde yaşanabilecek sorunların önüne geçmek için Tatvan Belediyesi kar küreme araçları ve iş makineleri ile sorunlu bölgelere müdahale ediyor.
28 iş makinesi, 50 ton tuz, 30 ton solüsyon ve 70 personelle karla mücadele çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürü Levent Şeker, "Dün akşam etkisini gösteren kar yağışının ardından ekiplerimiz sabah saat 04.00’te çalışmalara başladı. Öncelikle ana arterler ve minibüs güzergâhlarını açıyoruz. Daha sonra ara arterlerde yol açma çalışması gerçekleştiriyoruz. Hemşehrilerimizin huzuru ve rahatı için mesai kavramı gözetmeksizin çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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