Tatvan Belediyesinden sokak hayvanlarına kulübe

Bitlis’in Tatvan Belediyesi ve AK Parti Tatvan Gençlik Kolları Başkanlığı, ilçenin çeşitli noktalarına kedi evleri ve köpek kulübeleri yerleştirdi.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani tarafından "Hayvanlar Üşümesin" kampanyası kapsamında ilçenin farklı noktalarına kedi ve köpek kulübeleri bırakıldı. Çalışma kapsamında Tatvan Belediyesi tarafından yaptırılan kedi evleri ve köpek kulübeleri, Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri ve AK Parti Tatvan Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından kentin farklı noktalarına bırakıldı. Yıl içinde sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayan Tatvan Belediyesi, yeni bir çalışmaya daha imza atarak kış aylarının gelmesi ve soğuk havaların kendini iyiden iyiye hissettirdiği bugünlerde, ilçe genelinde belirlenen noktalara kedi evleri ve köpek kulübeleri yerleştirildi.

Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli Veteriner Teknikeri Ömer Atış, “Tatvan Belediyesi olarak 2013 yılında sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarımıza başladık. Tecrübeli ve bu alanda kendini yetiştirmiş bir ekip olarak Tatvan’da, bölgemizin ve ülkemizin değişik il ve ilçelerinde de bu çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Özellikle şunu belirtmek isterim ki Tatvan Belediyesi, büyükşehir belediyelerine örnek teşkil edecek çalışmalar gerçekleştiriyor. Bugün de belediye başkanımızın talimatıyla ilçemizin farklı noktalarına kedi evi ve köpek kulübeleri bıraktık. Bu konuda bizden desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Mehmet Emin Geylani’ye teşekkür ederiz” dedi.

AK Parti Tatvan Gençlik Kolları Başkanı Murat Een ise “AK Parti Gençlik Kolları olarak önceliğimiz soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarımızı düşünerek onlara yardımcı olmak, barınaklarla ve mamalarla destek vermektir. Genç kardeşlerimizle bu tür çalışmalarımıza devam edeceğiz. Buradan tüm genç kardeşlerimize sesleniyoruz. Sokak hayvanlarına sahip çıkarak bu konuda destek olmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

